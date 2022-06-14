Ученые рассказали, какие беседы вели древние люди 200 тыс. лет назад
Как отмечают эксперты, на ранних этапах первые современные люди все еще изготавливали орудия труда только из камней, но от своих предков их отличала возможность говорить.
Каменный век начался около 3 миллионов лет назад и продолжался примерно до 40 000 лет назад. Он получил такое название, потому что в то время древние люди изготавливали свои орудия труда из камня, пишет Inverse.
У первых прямоходящих человекообразных обезьян Каменного века был маленький мозг, мало чем отличавшийся от мозга шимпанзе, и они не говорили.
Другие человекообразные обезьяны, которые ходили прямо, появились в Каменном веке позже. Им дали такие имена, как Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий). Эти виды жили в Африке от 1 до 2 миллионов лет назад. У них был более крупный мозг, чем у первых прямоходящих обезьян, но он все же был меньше нашего. Они не были такими умными, как мы, и не разговаривали, хотя издавали звуки.
Примерно 400 000 лет назад в одно и то же время жили три вида, обладавшие гораздо большим мозгом, чем у более ранних прямоходящих обезьян. Их называли неандертальцами, денисовцами и ранней формой вида Homo sapiens — нашими предками.
Неандертальцы и денисовцы жили за пределами Африки — в Евразии. О денисовцах известно немного, но вот у неандертальцев примерно 100 000 лет назад, помимо каменных орудий, были деревянные копья и несколько простых инструментов, сделанных из костей животных. Некоторые ученые считают, что благодаря своему большому мозгу и способности изготавливать орудия труда не только из камня, неандертальцы могли говорить. Но это всего лишь предположение.
Примерно 200 000 лет назад примитивные Homo sapiens превратились в тех, кого мы сейчас называем современными людьми. Эти современные люди, как и мы сегодня, могли говорить.
На ранних этапах наши предки Homo sapiens изготавливали орудия труда только из камней. Однако со временем они научились делать множество различных инструментов из камней, дерева, костей и кожи. У них была одежда и обувь, они строили убежища и вместе охотились, добывая пищу. 40 000 лет назад (а возможно, и раньше) современные люди уже рисовали рисунки на стенах пещер.
Однако, что выделяло их среди других видов и представляло больше преимуществ, так это то, что они умели говорить. Обладая этой способностью, они обучали друг друга и распространили свои знания от родителя к ребенку и т.д.
В Каменном веке было гораздо меньше языков, чем сегодня. Люди говорили предложениями с существительными и глаголами, хотя слова, которые они использовали, были несколько другими, так же как, скажем, японские слова отличаются от английских или французских.
Языки племен отличались, из-за чего людям быть трудно разговаривать с представителями другого племени, точно так же, как когда мы едем в отпуск в другую страну и нам иногда трудно понять язык. В их языках было меньше слов, чем у нас сегодня, поскольку событий и вещей, требующих наименования, у них тоже было намного меньше.
Но, как и мы, современные люди 200 000 лет назад умели считать. У них были свои слова для "матери" и "отца", а также "сестры" и "брата". Они использовали имена для животных и растений, строили планы, говорили "пожалуйста" и "спасибо", а также называли друг друга по именам.
Ранние современные люди говорили примерно о том же, о чем говорим мы сегодня: что поесть, что приготовить, кто их друзья. Родители говорили о своих детях, а дети играли друг с другом, постоянно о чем-то разговаривая, как и современные дети. Они также пели друг другу песни.
Да, они были людьми Каменного века, но вот когда тело доходило до разговоров, они были современными.