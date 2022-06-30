Ледниковые периоды на Земле: сколько их было и смогут ли люди пережить грядущие

На самом деле мы и сейчас живем в ледниковый период, просто это одна из его более теплых стадий.

Наша планета пережила за свою историю уже несколько ледниковых периодов. Это время глобального похолодания, которое имеет разную длительность по времени. Сколько их было на самом деле и почему мы не ощущаем того, что до сих пор живем во время последнего ледникового периода, в своей статье для The Conversation рассказала ученая Дениз Су из Университета штата Аризона, США.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Ледниковым периодом считается эпоха, которая характеризуется глобальным похолоданием и снижением среднегодовых температур на Земле. Ледниковые периоды могут продолжаться от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов лет. Во время ледниковых периодов поверхность большей части северного полушария Земли была покрыта ледяными щитами и ледниками.

Сколько было на Земле ледниковых периодов?

"На Земле было как минимум 5 крупных ледниковых периодов. Первый из них наступил примерно 2 млрд лет назад и продолжался примерно 300 млн лет. Самый последний крупный ледниковый период наступил примерно 2,6 млн лет назад и технически мы продолжаем жить в эту ледниковую эпоху", — говорит Су.

По словам ученой, сейчас мы не видим планеты покрытой льдом и резкого снижения температуры из-за того, что в ледниковых периодах выделяют эпохи с более высокими температурами, которые приходят на смену настоящему холоду и они называются межледниковье или межледниковая эпоха.

[ + – ] По словам ученой, сейчас мы не видим планеты покрытой льдом и резкого снижения температуры из-за того, что в ледниковых периодах выделяют эпохи с более высокими температурами, которые приходят на смену настоящему холоду и они называются межледниковье или межледниковая эпоха Фото: wikipedia

Последний ледниковый период

"Когда речь идет о понятии ледниковый период, то современные люди имеют в виду последний такой период, который начался примерно 115 тысяч лет назад и закончился примерно 11 тысяч лет назад. Поэтому мы сейчас живем в межледниковье, которое началось именно в этот период времени. Считается, что следующее крупное похолодание стоит ожидать через несколько тысяч лет", — говорит Су.

Во время этой последней холодной эпохи ледникового периода большая часть Северной Америки и Евразии была покрыта ледяными щитами. Средняя температура на планете была на уровне 8 градусов по Цельсию, а это на 6 градусов ниже, чем сейчас.

Мегафауна

"В то время на планете было больше засушливых мест, таких как пустыни, саванны и степи, так как большая часть воды находилась в ледяных щитах. К тому же уровень моря был значительно ниже, чем сейчас. Среди животных можно было встретить как знакомых нам бурых медведей, оленей и волков, так представителей мегафауны – огромных животных, среди которых были мамонты, мастодонты, саблезубые кошки и гигантские ленивцы, которые вымерли 11 тысяч лет назад", — говорит Су.

Однозначного мнения, почему исчезли эти животные-гиганты до сих пор нет. Многие ученые считают, что не последнюю роль в этом сыграло истребление этих млекопитающих древними людьми. Что касается мегафауны, то Фокус уже писал о том, что канадский золотоискатель нашел мумию шерстистого мамонта возрастом 35 000 лет.

[ + – ] На фото показан почти полный мастодонта, который умер больше 11 тысяч лет назад. Его обнаружили в штате Огайо, США в 1989 году Фото: The Conversation

Как выжили люди?

"Да, люди пережили последний ледниковый период. Наш вид, Homo sapiens, после своего появления в Африке примерно 300 тысяч лет назад распространился по миру. Те, кто остались в Африке вообще не ощутили на себе последствия этой холодной эпохи, а те, кто прибыл в Евразию, смогли адаптироваться", — говорит Су.

Во время последнего ледникового периода в Евразии жили бок о бок не только представители нашего вида, но и наши родственники – неандертальцы и денисовцы. Но они, как и мегафауна не дожили до наступления более теплой эпохи.

"Сейчас существует много теорий, как нашему виду удалось выжить и адаптироваться в ледниковый период. Возможно, это было связано с более развитой социальной системой и устройством первобытного общества. И конечно же, Homo sapiens постоянно перемещались, а не сидели на одном месте", — говорит Су.

[ + – ] Когда на Земле настанет следующая эпоха глобального похоладания рассказывают авторы образовательного ролика. Он на английском языке, поэтому вы можете использовать субтитры для просмотра

У некоторых людей словосочетание "ледниковый период" ассоциируется с серией успешных американских мультфильмов о приключениях древних животных. Один из героев этой кинофраншизы, белка стала своеобразным мемом, ведь ее борьба с единственным орехом не оставила равнодушными всех, кто хоть раз посмотрел эту "ледниковую" эпопею.

Как уже писал Фокус, новое исследование показало, что предки современного человека появились на 1 млн лет раньше, чем считалось.

Также в рамках нового исследования ученые пришли к выводу, что древние люди разводили огонь намного раньше, чем предполагалось.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, какие методы хранения еды использовали древние люди более 10 тысяч лет назад.

Напоминаем, что ученым удалось обнаружить следы глобального пожара, который вызвал появление ледникового периода.