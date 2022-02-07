Огненная буря охватила 10% Земли: ученые нашли следы пожара, вызвавшего ледниковый период

Ученые предложили новую гипотезу появления тысячелетнего этапа очередного похолодания в конце последнего ледникового периода.

По словам исследователей, примерно 12 800 лет назад 10% поверхности Земли охватили страшные пожары, которые спровоцировали появление этапа тысячелетнего похолодания, известного как поздний дриас. Согласно гипотезе, огненную бурю на Земле вызвали обломки кометы, диаметр которой составлял около 100 км, сообщает ScienceAlert.

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Пожары, которые возникли на территории примерно в 10 млн квадратных километров, спровоцировали появление облаков пепла, которые поднялись в атмосферу и благодаря этому начался тысячелетний период очередного похолодания в конце последнего ледникового периода.

"Мы считаем, что в атмосферу Земли попали обломки большой кометы, которые и вызвали эту катастрофу", — говорит Адриан Мелотт из Университета штата Канзас.

В разных частях планеты ученые в рамках исследования обнаружили разные химические признаки полыхающих тысячи лет назад пожаров — двуокись углерода, нитраты, аммиак и другие. Также ученые обнаружили признаки того, что сосновые леса были сожжены и их заменили тополя, которые появляются на бесплодных землях.

[ + – ] Ученые считают, что в атмосферу Земли попали обломки большой кометы, которые и вызвали страшные пожары Фото: The Verge

В ходе исследования ученые выяснили, что вместе с растительностью сгорело и много животных. Также исследователи нашли следы высокой концентрации платины, которая встречается в астероидах и кометах, что является свидетельством попадания на Землю в этот период времени обломков внеземного объекта.

Ученые считают, что исчезновение растительности, животных, а также наступившее вновь похолодание повлияло и на человеческую популяцию, которая немного сократилась.

Согласно гипотезе ученых, пожары, которые были вызваны осколками кометы привели к тысячелетнему периоду похолодания в конце последнего ледникового периода, который известен как поздний дриас. Хотя это похолодание на Земле иногда связывают с изменением океанических течений.

Ученые всего мира все еще продолжают спорить, что именно вызвало период тысячелетнего похолодания примерно 13 тысяч лет назад, после которого климат стал превращаться в тот, который существует сегодня.

"Эта гипотеза все еще остается гипотезой, но мы обнаружили много доказательств того, что пожары и последующее похолодание были вызваны именно вмешательством из космоса", — говорит Мелотт.