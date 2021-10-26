От прудов до болот. Ученые рассказали, как древние люди хранили еду

Многие методы хранения еды такие как засолка, сушка, копчение, используются уже давно, однако древние люди применяли более изощренные способы.

Искусственное охлаждение — довольно новый метод хранения еды, поэтому на протяжении тысячелетий людям приходилось искать хитроумные способы для сохранения свежести продуктов, пишет Live Science.

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Суть этих методов состояла в том, что они замедляли рост микроорганизмов, способных вызвать болезни, распространяющиеся через пищеварительный тракт или привести к гниению продуктов. Многие методы хранения еды, кроме искусственного охлаждения, такие как засолка, сушка, копчение, квашение и брожение, используются уже давно. Но как еще, помимо этих способов, древние люди хранили свою пищу?

Оказывается, у ранних охотников-собирателей было несколько довольно творческих способов продлить "срок годности" своей еды.

Хранение еды в прудах

В 2015 году два фермера из Мичигана сделали неожиданное открытие: они обнаружили тазовую кость мамонта. После нескольких раскопок исследовательская группа обнаружила дополнительные палеонтологические и археологические свидетельства, которые позволили прояснить ситуацию.

Более 11 000 лет назад стада мамонтов бродили по Северной Америке. Для охотников-собирателей убить животное размером с африканского слона было все равно что выиграть в лотерею — приз, который не хочется потерять. Поэтому некоторые коренные жители помещали остатки мамонта в один из множества мелких, неглубоких прудов, чтобы сохранить его для дальнейшего использования.

Однако сохранность мяса была обусловлена не столько водой, сколько усердной работой бактерий лактобацилл, живущих в воде. Лактобациллы производят молочную кислоту, химический побочный продукт анаэробного дыхания. Анаэробное дыхание — такое дыхание микробов, при котором для окисления органических или неорганических веществ используется не молекулярный кислород, а другие окисленные соединения.

[ + – ] Пойманных животных забивали там, где они умирали, а крупные куски помещали в воду в близлежащих небольших прудах. Мясо оставалось съедобным до следующего лета

Бактерии заселяли мясо, а молочная кислота сохраняла мышечную массу. Как отметил Дэниел Фишер, профессор и куратор Музея палеонтологии Мичиганского университета, сохранению свежести продуктов также поспособствовали низкая температура и низкое содержание кислорода в воде.

Пойманных животных забивали там, где они умирали, а крупные куски помещали в воду в близлежащих небольших прудах. Мясо оставалось съедобным до следующего лета.

Подобный эксперимент с использованием оленя, ягненка и даже лошади проводил и сам Фишер. Он выяснил, что мясо остается съедобным (после предварительной варки, чтобы убить вредные бактерии), даже после нескольких месяцев погружения в такие же небольшие холодные пруды.

"Молочная кислота смягчает мясо. Она действительно придает сильный запах и вкус, как сыр Лимбургер. В результате еда получается довольна необычная" — добавил Фишер.

Закапывание пищи

Закапывание пищи — еще один гениальный способ сохранить еду свежей. Зарывание продуктов питания защищает пищу от солнечного света, тепла и кислорода. В древние времена особой популярностью были торфяные болота.

Торфяное болото — это пресноводное водно-болотное угодье, состоящее в основном из частично разложившегося растительного вещества, называемого торфом. Прохладная среда с низким содержанием кислорода и высокой кислотностью идеально подходит для сохранения скоропортящихся продуктов. В Северной Европе древние цивилизации помещали продукты, включая масло, в болото, и оставляли там для хранения.

[ + – ] о время одних раскопок, археологи извлекли из заболоченной грязи комочки воскообразного, похожего на парафин вещества, которое они прозвали "болотным маслом"

Во время раскопок, археологи извлекли из заболоченной грязи комочки воскообразного, похожего на парафин вещества. Исследователи провели химический анализ и идентифицировали его как молочный продукт, дав ему забавное название "болотное масло".

Как отмечает доцент Джессика Смит из Университетского колледжа Дублина, с помощью торфяных болот ранние сельскохозяйственные общины могли хранить скоропортящиеся продукты, такие как молочные продукты в течение более длительного срока.

"Для нас очень странно осознавать, как можно хранить молочные продукты в болоте, однако для древних людей это была обычная практика. Торфяники открывают для нас окно в доисторическую сельскохозяйственную практику, которая давно исчезла", — заключила Смит.