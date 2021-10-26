Від ставків до боліт. Вчені розповіли, як давні люди зберігали їжу

Багато методів зберігання їжі, такі як засолювання, сушіння, копчення, використовуються вже давно, проте давні люди застосовували витонченіші способи.

Штучне охолодження — досить новий метод зберігання їжі, тому протягом тисячоліть людям доводилося шукати хитромудрі способи для збереження свіжості продуктів, пише Live Science.

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Суть цих методів полягала у тому, що вони уповільнювали ріст мікроорганізмів, здатних викликати хвороби, що поширюються через травний тракт або призвести до гниття продуктів. Багато методів зберігання їжі, крім штучного охолодження, такі як засолювання, сушіння, копчення, квашення та бродіння, використовуються вже давно. Але як ще, окрім цих способів, давні люди зберігали свою їжу?

Виявляється, ранні мисливці-збирачі мали кілька досить творчих способів продовжити "термін придатності" своєї їжі.

Зберігання їжі у ставках

У 2015 році два фермери з Мічигану зробили несподіване відкриття: вони виявили тазову кістку мамонта. Після кількох розкопок дослідницька група виявила додаткові палеонтологічні та археологічні свідчення, що дозволили прояснити ситуацію.

Понад 11 000 років тому стада мамонтів тинялися Північною Америкою. Для мисливців-збирачів убити тварину розміром з африканського слона було все одно, що виграти в лотерею — приз, який не хочеться втратити. Тому деякі корінні жителі поміщали залишки мамонта в один із безлічі дрібних, неглибоких ставків, щоб зберегти його для подальшого використання.

Однак збереження м'яса було обумовлене не так водою, як старанною роботою бактерій лактобацил, що живуть у воді. Лактобацили виробляють молочну кислоту, хімічний побічний продукт анаеробного дихання. Анаеробне дихання — таке дихання мікробів, у якому для окислення органічних чи неорганічних речовин використовується не молекулярний кисень, а інші окислені сполуки.

[ + – ] Спійманих тварин забивали там, де вони вмирали, а великі шматки поміщали у воду у прилеглих невеликих ставках. М'ясо залишалося їстівним до наступного літа

Бактерії заселяли м'ясо, а молочна кислота зберігала м'язову масу. Як зазначив Деніел Фішер, професор та куратор Музею палеонтології Мічиганського університету, збереженню свіжості продуктів також сприяли низька температура та низький вміст кисню у воді.

Спійманих тварин забивали там, де вони вмирали, а великі шматки поміщали у воду у прилеглих невеликих ставках. М'ясо залишалося їстівним до наступного літа.

Подібний експеримент із використанням оленя, ягняти і навіть коня проводив і сам Фішер. Він з'ясував, що м'ясо залишається їстівним (після попереднього варіння, щоб убити шкідливі бактерії), навіть після кількох місяців занурення в такі ж невеликі холодні ставки.

"Молочна кислота пом'якшує м'ясо. Вона справді надає сильний запах і смак, як сир Лімбургер. В результаті їжа виходить досить незвичайна", — додав Фішер.

Закопування їжі

Закопування їжі — ще один геніальний спосіб зберегти їжу свіжою. Заривання продуктів харчування захищає їжу від сонячного світла, тепла та кисню. У давнину особливою популярністю користувалися торф'яні болота.

Торф'яне болото — це прісноводне водно-болотне угіддя, що складається переважно з рослинної речовини, що частково розклалася, званої торфом. Прохолодне середовище з низьким вмістом кисню і високою кислотністю ідеально підходить для збереження продуктів, що швидко псуються. У Північній Європі стародавні цивілізації поміщали продукти, включаючи олію, в болото, і залишали там для зберігання.

[ + – ] під час одних розкопок, археологи витягли із заболоченого бруду грудочки воскоподібної, схожої на парафін речовини, яку вони прозвали "болотним маслом"

Під час розкопок, археологи витягли із заболоченого бруду грудочки воскоподібної, схожої на парафін речовини. Дослідники провели хімічний аналіз та ідентифікували її як молочний продукт, давши йому кумедну назву "болотне масло".

Як зазначає доцент Джесіка Сміт з Університетського коледжу Дубліна, за допомогою торф'яних боліт ранні сільськогосподарські громади могли зберігати продукти, що швидко псуються, наприклад молочні продукти, протягом тривалішого терміну.

"Для нас дуже дивно усвідомлювати, як можна зберігати молочні продукти в болоті, проте для давніх людей це була звичайна практика. Торф'яники відкривають для нас вікно в доісторичну сільськогосподарську практику, яка давно зникла", — сказала Сміт.