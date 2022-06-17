Еще 1 млн лет назад. Ученые считают, что древние люди разводили огонь намного раньше

К такому выводу они пришли после изучения 26 орудий из кремня, найденных в карьере Эврон, с помощью своей новой технологии.

Благодаря освоению огня древние люди получили совершенно новые возможности: доступ к большему количеству питательных веществ при приготовлении пищи, активность в ночное время, обогрев жилья, защита от хищников и многое другое, пишет News Artnet.

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Но, когда именно произошло первое освоение огня остается спором среди ученых до сих пор. Однако с помощью новой технологии искусственного интеллекта ученые теперь могут обнаруживать места древних пожаров и разведений огня, собирая воедино историю эволюции человека.

Так, в ходе своего нового исследования эксперты применили эту технику и выявили в Израиле следы костра возрастом в миллион лет. Причем он может быть одним из старейших мест приготовления пищи в мире.

[ + – ] Исследователи применили свою новую технику на 26 орудиях из кремня

Филипе Наталио, археолог из Института Вейцмана в Тель-Авиве, хотел найти способ обнаружить невидимые следы, которые оставляет огонь, например, изменения в атомном составе. Следуя исследованиям, которые показали, как меняется кость при сожжении, Наталио понял, что обожженная кость по-разному поглощает различные длины волн инфракрасного излучения.

Он и его коллеги разработали программу, которая надежно использует ультрафиолетовый свет для обнаружения тонких закономерностей быстрее, чем это может сделать человек. Исследователи применили ее на 26 орудиях из кремня, найденных в карьере Эврон на северо-западе Израиля в 1970-х годах. Используя программу, они смогли датировать это место от 800 000 до 1 млн лет.

Пока эта технология не может отличить случайный пожар от техногенного. Но поскольку homo erectus (человек прямоходящий) разводил контролируемый огонь, это открытие может помочь датировать эту стадию раннего человека более точно, чем другие методы, используемые в настоящее время археологами.

[ + – ] Археологические раскопки в карьере Эврон на северо-западе Израиля в 1970-х годах

В связи с этим наличие бивней, покрытых тем же осадком, что и некоторые инструменты, наводит Наталио на мысль, что это может быть одно из древнейших мест приготовления пищи.

И хотя команда предупреждает, что они не могут полностью исключить, что на этом месте происходили лесные пожары, скопление инструментов и костей предполагает, что ранние гоминиды действительно разводили тут огонь.

"В мире существует немало мест с доказательствами пожара, возраст которых превышает 500 000 лет. Это может быть связано с тем, что гоминины не очень часто разводили огонь, но может быть и так, что мы упускаем какие-то моменты", — заключил палеоантрополог Деннис Сандгейт из Университета Саймона Фрейзера.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какие беседы вели древние люди 200 тыс. лет назад. Как оказалось предки Homo sapiens говорили на похожие темы, как и мы с вами сегодня: что приводить, что покушать, с кем общаться. Они также умели считать и использовали такие слова, как "мама", "отец", "сестра", "брат".

Также ученым удалось узнать, что в каменном веке охотники-собиратели создавали "браслеты дружбы", которыми они обменивались со своими лучшими друзьями.