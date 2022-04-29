Археологи выяснили, что охотники-собиратели каменного века обменивались "браслетами дружбы"

Кольца возрастом 5000 лет были найдены в Финляндии. Обычно их изготавливали сообщества охотников-собирателей в северо-восточной Европе.

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В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что во время каменного века люди, которые были лучшими друзьями, дарили и носили фрагменты декоративных сланцевых колец в качестве символа своей дружбы, пишет IFLS.

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Подобно современным браслетам дружбы или ожерельям из двух половинок сердец, эти украшения специально делили на две части и дарили в знак социальной связи.

Кольца возрастом 5000 лет были найдены в Финляндии. Обычно их изготавливали сообщества охотников-собирателей в северо-восточной Европе. Так как эти кольца изготовляли из достаточно хрупких материалов таких как сланец или туф, эти кольца часто крушились на фрагменты в результате естественного износа. Однако новое исследование свидетельствует об обратном.

По мнению ученых, найденные кольца никогда не должны были оставаться целыми. Они были предназначены для того, чтобы их разбивали и перерабатывали в подвески, символизирующие социальные отношения между отдельными людьми и сообществами.

После тщательного соединения фрагментов вместе, анализа их геохимического состава и поиска признаков использования команда из Хельсинкского университета и Университета Турку смогла доказать, что кольца были намеренно сломаны, а затем носились в качестве личных украшений.

Исследователи обнаружили следы использования инструментов на концах фрагментов, а также отделочные детали, включая крепежные отверстия. Фрагменты одного и того же кольца часто находили в двух разных местах и имели разную отделку, что позволяет предположить, что их носили два разных человека, возможно, пара приятелей на расстоянии.

Команда также обнаружила доказательства того, что фрагменты, могли использоваться и для установления связи за пределами царства живых.

Напомним, что ранее в Польше собака вырыла огромную коллекцию средневековых монет (фото). Ученые датируют находку первой половиной XIII века и предполагают, что монеты были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии или Силезии.