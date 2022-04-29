Археологи з'ясували, що мисливці-збирачі кам'яного віку обмінювалися "браслетами дружби"

Кільця віком 5000 років знайшли у Фінляндії. Зазвичай їх виготовляли спільноти мисливців-збирачів у північно-східній Європі.

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У процесі свого недавнього дослідження вчені з'ясували, що під час кам'яного віку люди, які були найкращими друзями, дарували та носили фрагменти декоративних сланцевих кілець як символ своєї дружби, пише IFLS.

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Подібно до сучасних браслетів дружби або намиста із двох половинок сердець, ці прикраси спеціально ділили на дві частини та дарували на знак соціального зв'язку.

Кільця віком 5000 років знайшли у Фінляндії. Зазвичай їх виготовляли спільноти мисливців-збирачів у північно-східній Європі. Оскільки ці кільця виготовляли з досить крихких матеріалів таких як сланець або туф, вони часто трощилися на фрагменти в результаті природного зношування. Проте нове дослідження свідчить про інше.

На думку вчених, знайдені кільця ніколи не повинні були залишатися цілими. Вони були призначені для того, щоб їх розбивали та переробляли на підвіски, що символізують соціальні взаємини між окремими людьми та спільнотами.

Після ретельного з'єднання фрагментів разом, аналізу їхнього геохімічного складу та пошуку ознак використання, команда з університету Хельсінкського та Університету Турку змогла довести, що кільця були навмисно зламані, а потім носилися як особисті прикраси.

Дослідники виявили сліди використання інструментів на кінцях фрагментів, а також оздоблювальні деталі, включаючи отвори кріплення. Фрагменти одного і того ж кільця часто знаходили у двох різних місцях, і вони мали різне оздоблення, що дозволяє припустити, що їх носили дві різні людини, можливо, пара приятелів на відстані.

Команда також виявила докази того, що фрагменти могли використовуватися і для встановлення зв'язку за межами царства живих.

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