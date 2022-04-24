У Польщі собака вирив величезну колекцію середньовічних монет (фото)

Учені датують знахідку першою половиною XIII століття і припускають, що монети були викарбувані у Бранденбурзі, Саксонії чи Сілезії.

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На південному заході Польщі неподалік міста Валбжих собака викопав рідкісну колекцію брактеатів — тонких односторонніх середньовічних монет, пише Notes from Poland.

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Ці монети є першою такою великою знахідкою більш ніж за 100 років. Вони були знайдені у пошкодженому глиняному горщику.

[ + – ] Ці монети є першою такою великою знахідкою більш ніж за 100 років

Учені датують знахідку першою половиною XIII століття і припускають, що монети були викарбувані у Бранденбурзі, Саксонії чи Сілезії. Як зазначають дослідники, знахідка такої кількості монет цього періоду є винятковим випадком, оскільки нові валюти могли випускатися двічі-тричі на рік, а попередні набори монет переплавлялися і перекарбувались.

Знайдені монети знаходяться у відмінному стані, з переважно чіткими відбитками та невеликими пошкодженнями. Найбільші колекції брактеатів у Польщі раніше були у Варшаві та Кракові, але район нової знахідки побив рекорд. Фахівці поки що не хочуть розкривати точне розташування знахідки, щоб відбити полювання у чорних археологів.

[ + – ] Монети знайшли в пошкодженому глиняному горщику

На монетах є зображення тварин, фантастичні візерунки й елементи архітектури, будучи відмінним матеріалом вивчення Середньовіччя.

"Ідея створювати монети з тонкої пластини виникла через низьку доступність срібної та рідше золотої руди, а також невеликі запаси монетного двору. Тільки з відкриттям срібних родовищ під Прагою почали карбувати євро середньовічної Європи — празький гріш, який поступово витіснив браколети", — підсумували вчені.

[ + – ] На монетах є зображення тварин, фантастичні візерунки та елементи архітектури, будучи при цьому чудовим матеріалом для вивчення Середньовіччя

Нагадаємо, що раніше експерти знайшли рідкісну монету із зображенням Карла Великого. Портрет правителя показує, що в Карла Великого було кругле обличчя і вуса, але що виділяло його найбільше, то це коротка шия.