В Польше собака вырыла огромную коллекцию средневековых монет (фото)

Ученые датируют находку первой половиной XIII века и предполагают, что монеты были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии или Силезии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На юго-западе Польши недалеко от города Валбжих собака выкопала редкую коллекцию брактеатов – тонких односторонних средневековых монет, пишет Notes from Poland.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Эти монеты, являются первой такой крупной находкой более чем за 100 лет. Они были найдены в поврежденном глиняном горшке.

[ + – ] Эти монеты, являются первой такой крупной находкой более чем за 100 лет

Ученые датируют находку первой половиной XIII века и предполагают, что монеты были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии или Силезии. Как отмечают исследователи, находка такого количества монет этого периода является исключительным случаем, поскольку новые валюты могли выпускаться два-три раза в год, а предыдущие наборы монет переплавлялись и перечеканивались.

Обнаруженные монеты находятся в отличном состоянии, с в основном четкими отпечатками и небольшими повреждениями. Самые большие коллекции брактеатов в Польше ранее находились в Варшаве и Кракове, но район новой находки побил рекорд. Специалисты пока не хотят раскрывать точное местоположение находки, чтобы отбить охоту у черных археологов.

[ + – ] Монеты были найдены в поврежденном глиняном горшке

На монетах имеются изображения животных, фантастические узоры и элементы архитектуры, являясь при этом отличным материалом для изучения Средневековья.

"Идея создавать монеты из тонкой пластины возникла из-за низкой доступности серебряной и реже золотой руды, а также небольшими запасами монетного двора. Только с открытием серебряных месторождений под Прагой начали чеканить евро средневековой Европы — пражский грош, который постепенно вытеснил браколеты", — заключили ученые.

[ + – ] На монетах имеются изображения животных, фантастические узоры и элементы архитектуры, являясь при этом отличным материалом для изучения Средневековья

Напомним, что ранее эксперты нашли редкую монету с изображением Карла Великого. Портрет правителя показывает, что у Карла Великого было круглое лицо и усы, но что выделяло его больше всего, так это короткая шея.