Ученые обнаружили редкую монету с изображением Карла Великого (фото)

Портрет правителя показывает, что у Карла Великого было круглое лицо и усы, но что выделяло его больше всего, так это короткая шея.

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Редкую серебряную монету 1200-летней давности приобрели на интернет-аукционе представители группы немецких музеев, занимающихся исследованиями истории культуры, пишет Live Science.

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Монету продавал француз, который захотел построить дом, но ему не хватало денег. Он вспомнил, что унаследовал коллекцию монет от своего деда фермера. Просмотрев эту коллекцию, мужчина нашел монету Карла Великого, известную как динарий, и выставил ее на аукцион на eBay.

Представители группы муниципальных музеев Route Charlemagne в Ахене (Германия) решили принять участие в торгах и получить монету с изображением Карла Великого и его императорского титула: "Император Август". Этот титул был использован Карлом Великим в подражание императору Октавиану Августу, первому римскому императору. Этим титулом пользовались многие императоры Римской империи.

Карл Великий, правивший с 768 по 814 год н.э., был известен как король франков и первый правитель, объединившим Западную и Центральную Европу после падения Западной Римской империи в 5 веке н.э. Посредством своей политической власти, военной мощи и тесным связям с Ватиканом Карл Великий в 800 году н.э. во время рождественской мессы был коронован римским императором. Поэтому неудивительно, что на портрете этой монеты он действительно изображен римским императором.

На головном уборе короля имеется лавровый венок, что было очень необычно для франкских королей. Портрет также показывает, что Карл Великий имел круглое лицо, усы и короткую шею. На оборотной стороне монеты изображено здание с христианским крестом, которое выглядит как нечто среднее между римским храмом и церковью.

Всего существует около 50 динаров с портретом Карла Великого, созданным при его жизни, причем на большинстве из них есть только имя правителя, без портрета.

[ + – ] На оборотной стороне монеты изображено здание с христианским крестом, которое выглядит как нечто среднее между римским храмом и церковью

Где и когда монету отчеканили?

Монета, скорее всего, была отчеканена в Ахене из-за важности города, поскольку именно там Карл Великий родился и умер. Но дата его чеканки остается загадкой. После коронации римским императором он не сразу использовал титул "Император Август", найденный на монете. Несмотря на то, что он уже был коронован в 800 году, он не использовал этот титул до 812 года. А все из-за того, что это как-то было связано с его дипломатическими связями с Византией.

Вместо этого Карл Великий использовал титул "Император, управляющий Римской империей". И лишь в 812 году, когда Византийская империя признала императорство Карла Великого, он начал использовать титул, найденный на монете, что делает это возможной датой чеканки денежного знака.

Монета также могла быть отчеканена в 813 году, когда сын Карла Великого, Людовик I Благочестивый, был назначен соправителем и имел подобную чеканку. Карл Великий был болен в течение последних трех-четырех лет своей жизни, то есть примерно в 810-814 годах, и был особенно обеспокоен будущим империи. У него остался только один сын, которого он назначил соправителем в 813 году. Одна из теорий состоит в том, что монет с портретом были созданы в последний год его жизни. То есть в то время, когда он, вероятно, стремился к упорядоченной преемственности.

Другая идея заключается в том, что эти монеты были специально предназначены для празднования коронации императора и поэтому не служили деньгами, как другие динары Карла Великого, которые существуют в значительно большем количестве без портрета и императорского титула.

Напомним, что в январе этого года в Испании нашли сокровищницу из римских монет 1600-летней давности. Но что удивляет больше всего, так это то, что открытие сделал маленький барсук, который был очень голоден и пытался отыскать себе еду.