Маленький кладоискатель. В Испании голодный барсук раскопал тайник римских монет (фото)

Обнаруженный рядом с логовом животного клад содержит более 200 монет по меньшей мере 1600-летней давности. Они были сделаны из меди и бронзы.

Барсук, зарывшийся в пещеру на северо-западе Испании, помог обнаружить клад римских монет, спрятанный там на протяжении веков, пишет Smithsonian Magazine.

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Местный житель Роберто Гарсия во время прогулки нашел монеты и вызвал археологов, которые обнаружили, что 90 монет были выкопаны барсуком. Как рассказал археолог и руководитель раскопок Альфонсо Фанхул Пераза, прибыв на место, он и его команда нашли дыру, которая вела к норе барсука, и землю вокруг нее, полную монет.

Обследовав пещеру Ла Куэста, расположенную в муниципалитете Градо, команда нашла в общей сложности 209 монет позднеримской эпохи, датированных периодом между 200 и 400 годами до н.э. Монеты, по мнению археологов, были отчеканены в таких местах, как Константинополь (ныне Стамбул), Греция и Лондон. Они были сделаны из меди и бронзы.

[ + – ] Как считают исследователи, барсук выкопал клад в поисках пищи или укрытия во время сильной снежной бури, обрушившейся на Испанию в январе 2021 года

Хотя в этом районе ученые нашли и другие древнеримские монеты, включая тайник с 14 золотыми монетами, обнаруженный в 1930-х годах, новая находка представляет собой самый большой набор таких монет, когда-либо обнаруженных на севере Испании.

Как считают исследователи, барсук выкопал клад в поисках пищи или укрытия во время сильной снежной бури.

Откуда взялись найденные монеты?

Римские войска прибыли на Пиренейский полуостров, где сегодня расположены Испания и Португалия, в 219 году до н.э., вытеснив жителей Карфагена. А для того, чтобы полностью покорить разнообразные племенные группы полуострова, Риму потребовалось почти 200 лет.

[ + – ] Монеты, по мнению археологов, были выкованы в таких местах, как Константинополь (ныне Стамбул), Греция и Лондон

Регион оставался под властью Рима до начала V века, когда такие группы, как свевы, вандалы и вестготы, начали сопротивляться контролю империи.

Фанхул Пераза отмечает, что беженцы, скрывающиеся в этом районе во время конфликтов между воюющими группами, скорее всего, спрятали монеты в пещере.

На данный момент находку очищают и вскоре выставят на всеобщее обозрение в Археологическом музее Астурии. Команда планирует вернуться в этот район для дальнейших раскопок и исследований, а также выяснить, была ли пещера просто укрытием или в этом районе жили люди.

[ + – ] Одна из обнаруженных монет

Археологи считают, что там можно найти еще больше артефактов, и что будущие открытия могут помочь историкам лучше понять падение Римской империи и становление средневековых королевств на севере Испании.

Среди других не менее интересных археологических находок стоит выделить руины легендарного храма Геркулеса, найденные учеными под водой у берегов Испании в Кадисской бухте. Как выяснилось, это были остатки давно потерянного храма финикийского бога Мелькарта.

А вот в Англии ученые наткнулись на римского города и сотни уникальных находок. Среди артефактов были керамика, стеклянные сосуды, разные украшения, остатки косметик, монеты и даже кандалы.