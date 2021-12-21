Ученые обнаружили под водой руины легендарного храма Геркулеса

Помимо святилища археологи также нашли внутреннюю гавань к югу от сооружения, которая менее двух веков назад была зоной наводнений.

У берегов Испании в Кадисской бухте был найден давно потерянный храм финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом, пишет Daily Mail.

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Стоит отметить, что Геркулес и Геракл – это один и тот же персонаж, который произошел в результате переименования греческих героев на римский лад.

Храм Геркулеса Гадитана описывается в древних записях, датируемых IX веком до н.э., и археологи считают, что серия затопленных сооружений и есть этот самый давно потерянный храм.

[ + – ] Результаты сканирования лидаром

Группа ученых из Севильского университета, используя технологию лидар — обнаружение и определение дальности с помощью лазеров, и аэрофотоснимки, нашли под водой следы монументального здания близ острова Санкти-Петри. Команда определила прямоугольное строение длиной 300 м и шириной 150 м, которое, по их мнению, и является руинами древнего святилища.

Храм Геркулеса Гадитана представлял собой конструкцию с колоннами и вечным огнем на алтаре, который поддерживался священниками днем и ночью.

Изображения между колоннами демонстрировали 12 подвигов Геркулеса, вырезанных из бронзы. Геракл совершил 12 подвигов в качестве наказания за убийство своей жены Мегары и 5 детей после того, как его свела с ума жена Зевса Гера — богиня семьи и брака. Подношения храма размещались внутри входных колонн, а весь храм располагался на приподнятом каменном постаменте.

[ + – ] Данные лидаров, наложенные на фотографию побережья

В греческих и латинских записях также отмечается, что это место, где когда-то Юлий Цезарь увидел статую Александра Македонского, после чего решил посвятить свою жизнь свершению великих подвигов и куда полтора века назад отправился карфагенский завоеватель Ганнибал, чтобы поблагодарить за успех своей военной кампании.

Наряду с обнаружением потенциального места строительства храма, команда также нашла внутреннюю гавань к югу от сооружения, которая менее двух веков назад была зоной наводнений. Это было важное римское поселение вдоль побережья с различными зданиями, в основном римского периода, которые ученым еще предстоит определить.

[ + – ] Храм Геркулеса глазами археолога Антонио Гарсия Бельидо

Напомним, что недавно археологи наткнулись на храм эллинистической эпохи, в котором упоминается город из "Илиады". Внутри строения ученые также раскопали большое количество артефактов: наконечники стрел, мраморные скульптуры детских голов, глиняные лампы и многое другое.

А вот в ходе других археологических раскопок на Кипре, исследователи обнаружили гробницу с украшениями, напоминающими изделия, которые носила царица Египта Нефертити. Эти драгоценности включали ожерелье, кулон в форме цветка лотоса и тиару.