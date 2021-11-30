В Греции обнаружили святилище эллинистической эпохи, в котором упоминается город из "Илиады" (фото)

Внутри сооружения археологи нашли множество находок: мраморные скульптуры детских голов, железные гвозди, наконечники стрел, глиняные лампы и многое другое.

На месте археологических раскопок в городе Лариса (центральная Греция), ученые обнаружили остатки сооружения эллинистического периода (III — II век до н. э.), пишет Heritage Daily.

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Как выяснилось, этим строением было святилище, построенное из алебастра и местного камня. В ходе раскопок исследователи нашли мраморный порог и части стен постройки.

[ + – ] Вид на место раскопок сверху

Внутри сооружения находились другие останки: часть антаблемента (горизонтальное перекрытие), 5 капителей (верхняя часть колонны) в дорическом стиле, пьедестал для статуи, мраморная ножка скамейки, две мраморные скульптуры голов детей, изображающие девочку и мальчика.

Также ученые наткнулись на множество железных гвоздей, наконечников стрел, бронзовых колец, фессалийских и македонских бронзовых монет, а также глиняных ламп, чаш для питья и остатков амфор.

[ + – ] Останки обнаруженного святилища

Раскопки на этом месте начали относительно недавно. Они проводились на заросшим деревьями и труднопроходимом акрополе. Тем не менее, благодаря засушливой погоде, а также тому, что человек на протяжении многих лет вторгался на эту территорию, некоторые части сооружения начали проявляться.

Кроме всех прочих находок археологи отыскали еще и плитки, демонстрирующие имена владельцев местных магазинов, в которых продавали разные поделки из керамики. Однако, что заинтересовало ученых больше всего, так это плитка с надписью "MELIVOIAS". Эксперты считают, что эта надпись может быть связана с Мелибойей — древним городом и полисом.

[ + – ] Останки найденного святилища

Этот город встречался на страницах эпической поэмы Гомера "Илиады", описывающей события Троянской войны.

Гомер — древнегреческий поэт, предполагаемый автор "Илиады" и "Одиссеи". Гомер является одним из самых влиятельных авторов того времени, поскольку эти два эпоса заложили основу греческого образования и культуры на протяжении всей классической эпохи.

Упоминания об Мелибойе встречаются в работах и других античных авторов, в том числе Страбона, Геродота и римского историка Тита Ливия. Древний город славился тем, что в нем изготавливали тирский пурпур — краситель, из которого получались разные оттенки: от черного до темно-фиолетового. Он извлекался из моллюсков, которые водились у побережья Фессалии.

До сих пор информация о том, где находится этот город была для ученых большой тайной. Археологи отмечают, что они не собираются останавливаться и продолжат свои раскопки весной 2022 года.