У Греції виявили святилище епохи еллінізму, у якому згадується місто з "Іліади" (фото)

Усередині споруди археологи знайшли безліч знахідок: мармурові скульптури дитячих голів, залізні цвяхи, наконечники стріл, глиняні лампи та багато іншого.

На місці археологічних розкопок у місті Лариса (центральна Греція) вчені виявили залишки спорудження періоду еллінізму (III — II століття до н. е.), пише Heritage Daily.

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Як з'ясувалося, цією будівлею було святилище, збудоване з алебастру та місцевого каменю. У ході розкопок дослідники знайшли мармуровий поріг і частини стін будівлі.

[ + – ] Вид на місце розкопок зверху

Усередині споруди перебували інші залишки: частина антаблементу (горизонтальне перекриття), 5 капітелей (верхня частина колони) в доричному стилі, п'єдестал для статуї, мармурова ніжка лавки, дві мармурові скульптури голів дітей, що зображують дівчинку та хлопчика.

Також учені натрапили на безліч залізних цвяхів, наконечників стріл, бронзових кілець, фессалійських і македонських бронзових монет, а також глиняних ламп, чаш для пиття та залишків амфор.

[ + – ] Залишки виявленого святилища

Розкопки на цьому місці розпочали відносно нещодавно. Їх проводили на важкопрохідному акрополі, яке поросло деревами. Проте завдяки посушливій погоді, а також тому, що людина протягом багатьох років вторгалася на цю територію, деякі частини споруди почали виявлятися.

Окрім інших знахідок, археологи знайшли ще й плитки, що демонструють імена власників місцевих магазинів, у яких продавали різні вироби з кераміки. Однак, що зацікавило вчених найбільше, це плитка з написом "MELIVOIAS". Експерти вважають, що цей напис може бути пов'язаний з Мелібойєю — давнім містом і полісом.

[ + – ] Залишки знайденого святилища

Це місто зустрічалося на сторінках епічної поеми Гомера "Іліади", що описує події Троянської війни.

Гомер — давньогрецький поет, можливий автор "Іліади" й "Одіссеї". Гомер є одним із найвпливовіших авторів того часу, оскільки ці два епоси заклали основу грецької освіти та культури протягом усієї класичної епохи.

Згадки про Мелібойю зустрічаються в роботах і інших античних авторів, у тому числі Страбона, Геродота та римського історика Тіта Лівія. Стародавнє місто славилося тим, що в ньому виготовляли тирський пурпур — барвник, із якого виходили різні відтінки: від чорного до темно-фіолетового. Він витягувався з молюсків, що водилися біля узбережжя Фессалії.

Досі інформація про те, де розташоване це місто, була для вчених великою таємницею. Археологи зазначають, що вони не мають наміру зупинятися та продовжать свої розкопки навесні 2022 року.