Учені виявили під водою руїни легендарного храму Геркулеса

Крім святилища, археологи також знайшли внутрішню гавань на південь від споруди, яка менш як два століття тому була зоною повеней.

Біля берегів Іспанії в Кадіській бухті було знайдено давно втрачений храм фінікійського бога Мелькарта. Стародавні римляни ототожнювали його з Геркулесом, а стародавні греки – з Гераклом, пише Daily Mail.

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Варто зазначити, що Геркулес і Геракл – це той самий персонаж, так сталовся внаслідок перейменування грецьких героїв на римський лад.

Храм Геркулеса Гадітана описується в стародавніх записах, датованих IX століттям до н.е., і археологи вважають, що серія затоплених споруд і є цим давно втраченим храмом.

[ + – ] Результати сканування лідаром

Група вчених із Севільського університету, використовуючи технологію лідару — виявлення та визначення дальності за допомогою лазерів і аерофотознімків, знайшла під водою сліди монументальної будівлі поблизу острова Санкті-Петрі. Команда визначила прямокутну будову завдовжки 300 м та шириною 150 м, яка, на їхню думку, і є руїнами стародавнього святилища.

Храм Геркулеса Гадітана був конструкцією з колонами та вічним вогнем на вівтарі, який підтримувався священиками вдень і вночі.

Зображення між колонами демонстрували 12 подвигів Геркулеса, вирізьблених із бронзи. Геракл здійснив 12 подвигів як покарання за вбивство своєї дружини Мегари і 5 дітей після того, як його звела з розуму дружина Зевса Гера — богиня сім'ї та шлюбу. Підношення храму розміщувалися всередині вхідних колон, а весь храм розташовувався на піднесеному кам'яному постаменті.

[ + – ] Дані лідарів, накладені на фотографію узбережжя

У грецьких і латинських записах також зазначається, що це місце, де колись Юлій Цезар побачив статую Олександра Македонського, після чого вирішив присвятити своє життя здійсненню великих подвигів і куди півтора століття тому вирушив карфагенський завойовник Ганнібал, щоб подякувати за успіх своєї воєнної кампанії.

Поряд із виявленням потенційного місця будівництва храму, команда також знайшла внутрішню гавань на південь від споруди, яка менш як два століття тому була зоною повеней. Це було важливе римське поселення вздовж узбережжя з різними будівлями, переважно римського періоду, які вченим ще належить визначити.

[ + – ] Храм Геркулеса очима археолога Антоніо Гарсія Бельїдо

Нагадаємо, що нещодавно археологи натрапили на храм епохи еллінізму, в якому згадується місто з "Іліади". Усередині будівлі вчені також розкопали велику кількість артефактів: наконечники стріл, мармурові скульптури дитячих голів, глиняні лампи та багато іншого.

А ось під час інших археологічних розкопок на Кіпрі дослідники виявили гробницю з прикрасами, що нагадують вироби, які носила цариця Єгипту Нефертіті. Ці коштовності включали намисто, кулон у формі квітки лотоса та тіару.