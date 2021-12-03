Золото Нефертіті. На Кіпрі знайшли гробницю з прикрасами, як у цариці Єгипту (фото)

У гробниці, якій 3 тисячі років, археологи знайшли золоті прикраси, зокрема намисто, кулон у формі квітки лотосу та тіару.

У гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, учені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, який схожий на ті, які носила давньоєгипетська царя, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Золотий кулон схожий на ті, що носила цариця Нефертіті. Фото: Daily Mail

Предмети знайшли в одній із двох гробниць, які були виявлені ще у 2018 році на Кіпрі, але тільки наразі вчені з Гетеборзького університету дослідили їх зсередини. За підсумками дослідження двох гробниць, археологам вдалося виявити не лише золоті прикраси, а й останки 155 людей, а також 500 різних похоронних предметів.

[ + – ] Учені виявили у гробницях останки 155 людей. Фото: Daily Mail

За словами вчених, обидві гробниці використовувалися в період з 1500 по 1350 роки до н.е., а всі предмети та тіла були складені одне над одним. Серед знайдених останків людей, один із скелетів належить п'ятирічній дитині, яку поховали з великою кількістю коштовностей, серед яких були золота тіара та намисто.

[ + – ] Золоте намисто, виявлене у гробниці на Кіпрі. Фото: Daily Mail

Також археологи знайшли циліндричний друк із гематиту, на якому було зроблено напис клинописом, яким користувалися в Месопотамії, це сучасний Ірак. Ученим вдалося розшифрувати напис і виявилося, що там згадується бог Амурру, а також імена двох правителів цієї країни. За словами Пітера Фішера, керівника розкопок, потрібно ще визначити, як цей предмет опинився за 1000 кілометрів від місця, де його було зроблено.

[ + – ] Друк із гематиту з Месопотамії Фото: Daily Mail

"Ми змогли визначити, що багато предметів належать до часу правління єгипетської цариці Нефертіті та її чоловіка фараона Ехнатона, приблизно до 1350 до н.е.", — говорить Фішер.

[ + – ] Єгипетська цариця Нефертіті. Була дружиною фараона Ехнатона і правила Єгиптом у 1351 р. до н.е. — 1334 р. до н.е. Фото: Daily Mail

Це стосується золотого кулона у формі квітки лотоса. Схожі прикраси носила сама Нефертіті. За словами Фішера, тепер потрібно провести аналіз ДНК скелетів, щоб дізнатися, чи є тут приїжджі з інших регіонів, що належать до Кіпру.

Нагадуємо, що археологи виявили скам'янілі сліди раніше невідомого виду стародавніх людей, а в Китаї вчені виявили найдавнішу у світі чашку чаю.