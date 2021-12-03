Золото Нефертіті. На Кіпрі знайшли гробницю з прикрасами, як у цариці Єгипту (фото)
У гробниці, якій 3 тисячі років, археологи знайшли золоті прикраси, зокрема намисто, кулон у формі квітки лотосу та тіару.
У гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, учені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, який схожий на ті, які носила давньоєгипетська царя, повідомляє Daily Mail.
Предмети знайшли в одній із двох гробниць, які були виявлені ще у 2018 році на Кіпрі, але тільки наразі вчені з Гетеборзького університету дослідили їх зсередини. За підсумками дослідження двох гробниць, археологам вдалося виявити не лише золоті прикраси, а й останки 155 людей, а також 500 різних похоронних предметів.
За словами вчених, обидві гробниці використовувалися в період з 1500 по 1350 роки до н.е., а всі предмети та тіла були складені одне над одним. Серед знайдених останків людей, один із скелетів належить п'ятирічній дитині, яку поховали з великою кількістю коштовностей, серед яких були золота тіара та намисто.
Також археологи знайшли циліндричний друк із гематиту, на якому було зроблено напис клинописом, яким користувалися в Месопотамії, це сучасний Ірак. Ученим вдалося розшифрувати напис і виявилося, що там згадується бог Амурру, а також імена двох правителів цієї країни. За словами Пітера Фішера, керівника розкопок, потрібно ще визначити, як цей предмет опинився за 1000 кілометрів від місця, де його було зроблено.
"Ми змогли визначити, що багато предметів належать до часу правління єгипетської цариці Нефертіті та її чоловіка фараона Ехнатона, приблизно до 1350 до н.е.", — говорить Фішер.
Це стосується золотого кулона у формі квітки лотоса. Схожі прикраси носила сама Нефертіті. За словами Фішера, тепер потрібно провести аналіз ДНК скелетів, щоб дізнатися, чи є тут приїжджі з інших регіонів, що належать до Кіпру.
Нагадуємо, що археологи виявили скам'янілі сліди раніше невідомого виду стародавніх людей, а в Китаї вчені виявили найдавнішу у світі чашку чаю.