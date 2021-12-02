Переплутали з ведмедем. Знайдено скам'янілі сліди раніше невідомого виду стародавніх людей (фото)

Спочатку вчені помилково вважали, що відбитки залишив ведмідь, але під час подальшого аналізу з'ясувалися нові подробиці.

Сліди, виявлені антропологом Мері Лікі та її командою в Лаетолі (Танзанія), є одними з найвідоміших у світі, пише IFLS.

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У ході дослідження Лікі, проведеного в 1976, учені виявили 18 000 відбитків тварин, але їхній інтерес зосередився на п'яти, явно зроблених тваринами, що ходили на задніх лапах.

Тоді Мері Лікі припустила, що їх залишив гомінін. Однак, інші члени команди, вважали, що вони належали ведмедеві, і не хотіли піднімати шум через таку досить неоднозначну знахідку.

[ + – ] Слід, залишений новим видом гомінінів (ліворуч) та відбиток, що ймовірно належить Australopithecus afarensis (праворуч)

Тепер же антропологи повернулися до цих відбитків, виявлених у Лаетолі на місці розкопок і повторно їх вивчили, використовуючи більш просунуті методи. Так, вони з'ясували, що сліди насправді належали раніше невідомому гомініну.

"З огляду на зростання за останні 30 років кількості доказів видової різноманітності у викопних останках гомінін, ці незвичайні відбитки заслуговували на те, щоб глянути на них ще раз", — розповів доктор Еллісон Макнатт з Університету Огайо.

Макнатт є частиною великої команди, яка використовувала записи Лікі для повторного виявлення відбитків та їх 3D-сканування. Потім для того, щоб з'ясувати, чи збігаються відбитки ведмедя зі знайденими в Лаетолі слідами, автори провели невеликий експеримент. За допомогою кленового сиропу вони заманили чотирьох напівдиких чорних ведмедів, щоб ті на двох своїх лапах топтали бруд.

[ + – ] Для того, щоб з'ясувати, чи збігаються відбитки ведмедя зі знайденими в Лаетолі слідами, вчені заманили чотирьох напівдиких чорних ведмедів, щоб ті на двох лапах топтали бруд.

У результаті відбитки вийшли настільки різними, що виключали будь-які припущення, що ведмеді могли залишити сліди в Лаетолі.

"Варто також врахувати і той факт, що форма слідів у Лаетолі, ближча саме до людських, ніж до ведмежих. Ведмеді не можуть робити вузькі кроки, характерні людям, оскільки мускулатура їхніх стегон і форма колін не дозволяють здійснювати такі рухи та балансувати. Більше того, хоча ведмеді і можуть ходити на двох лапах, вони роблять це лише зрідка", — підсумував учений Джеремі Десілва з Дартмутського коледжу.

Аналогічний аналіз виключив і можливість, що слід залишили найближчі родичі людини — шимпанзе. Відбитки демонструють схрещений крок, який не властивий людям при вільному русі, але нагадують відбитки людини, яка намагається втриматись на ногах на нерівній землі.