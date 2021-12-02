Перепутали с медведем. Найдены окаменевшие следы ранее неизвестного вида древних людей (фото)

Изначально ученые ошибочно считали, что отпечатки оставил медведь, но при дальнейшем анализе выяснились новые подробности.

Следы, обнаруженные антропологом Мэри Лики и ее командой в Лаэтоли (Танзания), являются одними из самых известных в мире, пишет IFLS.

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В ходе исследования Лики, проведенного в 1976 году, ученые обнаружили 18 000 отпечатков животных, но их интерес сосредоточился на пяти, явно сделанных животным, ходившим на задних лапах.

Тогда Мэри Лики предположила, что их оставил гоминин. Однако другие члены команды, считали что они принадлежали медведю, и не хотели поднимать шум из-за такой довольно неоднозначной находки.

[ + – ] След, оставленный новым видом гомининов (слева) и отпечаток, предположительно пренадлежащий Australopithecus afarensis (справа)

Теперь же антропологи вернулись к этим отпечаткам, обнаруженным в Лаэтоли на месте раскопок и повторно их изучили, используя более продвинутые методы. Так они выяснили, что следы на самом деле принадлежали ранее неизвестному виду гоминид.

"Учитывая растущее за последние 30 лет количество доказательств видового разнообразия в ископаемых останках гоминин, эти необычные отпечатки заслуживали того, чтобы взглянуть на них еще раз", — рассказал доктор Эллисон Макнатт из Университета Огайо.

Макнатт является частью большой команды, которая использовала записи Лики для повторного обнаружения отпечатков и их 3D-сканирования. Затем, для того, чтобы выяснить, совпадают ли отпечатки медведя с найденными в Лаэтоли следами, авторы провели небольшой эксперимент. С помощью кленового сиропа они заманили четырех полудиких черных медведей, чтобы те на двух своих лапах топтали грязь.

[ + – ] Для того, чтобы выяснить, совпадают ли отпечатки медведя с найденными в Лаэтоли следами, ученые заманили четырех полудиких черных медведей, чтобы те на двух своих лапах топтали грязь.

В результате отпечатки получились настолько разными, что исключали любые предположения о том, что медведи могли оставить следы в Лаэтоли.

"Стоит также учесть и тот факт, что форма следов в Лаэтоли, ближе именно к человеческим, нежели к медвежьим. Медведи не могут делать узкие шаги, характерные людям, поскольку мускулатура их бедр и форма колен не позволяют совершать такие движения и балансировать. Более того, хотя медведи и могут ходить на двух лапах, они делают это лишь изредка", — заключил ученый Джереми Десилва из Дартмутского колледжа.

Аналогичный анализ исключил и возможность того, что след был оставлен ближайшим родственником человека — шимпанзе. Отпечатки демонстрируют скрещенный шаг, который не свойственен людям при свободном движении, но напоминают отпечатки человека, пытающегося удержаться на ногах на неровной земле.