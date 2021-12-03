Золото Нефертити. На Кипре нашли гробницу с украшениями, как у царицы Египта (фото)
В гробнице, которой 3 тысячи лет, археологи нашли золотые украшения, в том числе ожерелье, кулон в форме цветка лотоса и тиару.
В гробницах на Кипре, которые относятся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые нашли сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, который похож на те, которые носила древнеегипетская царица, сообщает Daily Mail.
Предметы нашли в одной из двух гробниц, которые были обнаружены еще в 2018 году на Кипре, но только сейчас ученые из Гетеборгского университета исследовали их изнутри. По итогам исследования двух гробниц, археологам удалось обнаружить не только золотые украшения, но и останки 155 людей, а также 500 разных погребальных предметов.
По словам ученых, обе гробницы использовались в период с 1500 по 1350 годы до н.э., а все предметы и тела были сложены друг над другом. Среди найденных останков людей, один из скелетов принадлежит пятилетнему ребенку, которого похоронили с большим количеством драгоценностей, среди которых были золотая тиара и ожерелье.
Также археологи нашли цилиндрическую печать из гематита, на которой была сделана надпись клинописью, которой пользовались в Месопотамии, это современный Ирак. Ученым удалось расшифровать надпись и оказалось, что там упоминаются бог Амурру, а также имена двух правителей этой страны. По словам Питера Фишера, руководителя раскопок, нужно еще определить, как этот предмет оказался в 1000 километров от места, где был сделан.
"Мы смогли определить, что многие предметы относятся ко времени правления египетской царицы Нефертити и ее мужа фараона Эхнатона, примерно к 1350 году до н.э.", — говорит Фишер.
Это касается и золотого кулона в форме цветка лотоса. Похожие украшения носила сама Нефертити. По словам Фишера, теперь нужно провести анализ ДНК скелетов, чтобы узнать есть ли здесь приезжие из других, близлежащих к Кипру регионов.
Напоминаем, что археологи обнаружили окаменевшие следы ранее неизвестного вида древних людей, а в Китае ученые обнаружили самую древнюю в мире чашку чая.