В Китае археологи обнаружили самую древнюю в мире чашку чая

Находка была сделана в гробнице периода Сражающихся царств и как отметили ученые, проливает свет на культуру чаепития.

Исследование, проведенное археологами Шаньдунского университета, показало, что заваренные растительные материалы, обнаруженные в гробнице периода Сражающихся царств (период китайской истории, датируемый 475 г. до н. э. — 221 г. до н. э.), являются самыми ранними из известных в мире чайных реликвий, пишет Global Times.

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При раскопках, проводившихся в восточной провинции Китая Шаньдун, археологи наткнулись на древнюю разложившуюся чайную субстанцию коричневого цвета. Как показала экспертиза, это были чайные листья, которые в древние времена замачивали и заваривали.

Считается, что находка в Шаньдуне относится к началу периода Сражающихся царств, что делает чайную культуру древнее еще на 300 лет. Эксперты считают, что остатки чая относятся к 453-410 гг. до н. э.

До этого самый ранний обнаруженный чай использовался во времена империи Хань (206 г. до н. э. – 220 г.н. э.). Также ученые нашли чайный сервиз, который, как полагают, был изготовлен в эпохе Троецарствия (220-280 гг.н. э.).

"Это открытие представляет ценность не только для археологов, но и для исследователей мировой чайной культуры, а также связанных с ней этнографических и социокультурных тайн, поскольку чай издавна рассматривается как некий тотем во многих культурах мира. Возможность находить такие образцы — настоящий подарок для исследователей", — рассказал культуролог Юй Сяосинь.

Стоит отметить, что чайные листья крайне редко встречаются во время археологических раскопок, поскольку они очень быстро разлагаются.

Недавно в гробнице раннего периода эпохи Сражающихся царств в городе Цзоучэн (провинция Шаньдун) ученые нашли чашу, возможно, с остатками чая внутри.

"Идентификация таких остатков имеет важное значение для понимания происхождения чая и культуры чаепития", — заключили ученые.

Напомним, что недавно исследователи выяснили причину краха древнего китайского города Лянчжу. Главная особенность этого города состояла в том, что он стал пионером гидротехники и имел обширные оросительные каналы.