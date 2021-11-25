"Венеция каменного века": археологи выяснили, почему исчез древний китайский город Лянчжу

Исследователи утверждают, что Лянчжу отличался от других городов тем, что имел обширные оросительные каналы. Они были довольно уникальны для того времени.

5300 лет назад древний китайский город Лянчжу, находящийся в дельте реки Янцзы, достиг невероятного технологического прогресса. Система каналов и плотин позволила назвать его "китайской Венецией каменного века", но спустя почти тысячу лет город и его цивилизация внезапно рухнули, пишет IFLS.

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Причина этого события долгое время оставалась предметом многих споров, однако новое исследование ученых наконец нашло ответ.

В то время Лянчжу был пионером гидротехники. Но что действительно его отличало от всех остальных городов, так это водные пути, позволяющие обрабатывать большие площади плодородной, но естественно заболоченной дельты.

"Создание такого древнего чуда людьми, которым еще только предстояло открыть металлургию — невероятно удивляет, но что нас интересует больше всего, так это, почему город пал", — рассказал профессор Кристоф Шпетль из Инсбрукского университета.

[ + – ] Расположение города Лянчжу в дельте реки Янцзы

Как оказалось, виной всему были временные изменения климата, которые вызвали наводнение, не поддающееся контролю даже такой продвинутой системы управления водными ресурсами.

Чтобы точно узнать, что было причиной наводнения, команда исследовала образцы минеральных образования сталагмитов из пещер Шеннон и Цзюлун. Скорость осаждения известняка в пещерах позволяет судить о количестве осадков в то время, однако изотопный анализ углерода дает гораздо более точные данные.

Так исследователи выяснили, что между 4345 и 4324 годами назад наблюдался период чрезвычайно обильного количества осадков. Сильнейшие муссонные дожди поспособствовали такому мощному наводнению Янцзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы не смогли больше противостоять этим массам воды, что и привело к краху Лянчжу.

Такие климатические условия держались еще около 300 лет, в результате чего попытки восстановить город делались невозможными.