"Венеція кам'яного віку": археологи з'ясували, чому зникло древнє китайське місто Лянчжу

Дослідники стверджують, що Лянчжу відрізнявся від інших міст тим, що мав великі зрошувальні канали. Вони були досить унікальними на той час.

5300 років тому стародавнє китайське місто Лянчжу, що розташоване в дельті річки Янцзи, досягло неймовірного технологічного прогресу. Система каналів і гребель дозволила назвати його "китайською Венецією кам'яного віку", але майже через тисячу років місто та його цивілізація раптово впали, пише IFLS.

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Причина цієї події тривалий час залишалася предметом багатьох суперечок, проте нове дослідження вчених нарешті знайшло відповідь.

На той час Лянчжу був піонером гідротехніки. Але що дійсно його відрізняло від інших міст, так це водні шляхи, що дозволяли обробляти великі площі родючої, але природно заболоченої дельти.

"Створення такого стародавнього дива людьми, які ще тільки мали відкрити металургію, неймовірно дивує, але що нас цікавить найбільше, так це, чому місто впало", — розповів професор Крістоф Шпетль із Інсбруцького університету.

[ + – ] Розташування міста Лянчжу в дельті річки Янцзи

Як виявилося, виною всьому були тимчасові зміни клімату, які викликали повінь, що не піддається контролю навіть такої системи управління водними ресурсами.

Щоб точно дізнатися, що було причиною повені, команда досліджувала зразки мінеральних утворень сталагмітів із печер Шеннон і Цзюлун. Швидкість осадження вапняку в печерах дозволяє судити про кількість опадів на той час, проте ізотопний аналіз вуглецю дає набагато точніші дані.

Так дослідники з'ясували, що між 4345 та 4324 роками тому спостерігався період надзвичайно великої кількості опадів. Найсильніші мусонні дощі сприяли такій потужній повені Янцзи та її рукавів, що навіть складні греблі та канали не змогли більше протистояти цим масам води, що призвело до краху Лянчжу.

Такі кліматичні умови трималися ще близько 300 років, унаслідок чого спроби відновити місто унеможливлювалися.