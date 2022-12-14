Позашляховик на орбіті. Космічний апарат NASA зробить безпрецедентний огляд води на землі

Супутник Swot має унікальний радар, який дозволить йому отримати повніші дані про життєво важливі ресурси нашої планети.

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У четвер, 15 грудня 2022 року, на борту ракети Falcon 9 від компанії SpaceX до космосу вирушить новий супутник від NASA під назвою Swot. Він уперше проведе максимально повне дослідження океанів, озер та річок на Землі, пише The Guardian.

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Новий космічний апарат повинен вийти на навколоземну орбіту на висоту приблизно 800 км над поверхнею Землі, щоб за допомогою свого інноваційного радару провести вивчення всієї водної поверхні планети. У космос супутник відправить ракета Falcon 9 від компанії SpaceX із космодрому, розміщеного на території бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Завдання нового комічного апарату – надати найбільш повне уявлення про водну поверхню планети, яка покриває 70% поверхні Землі. Вчені хочуть зрозуміти, як змінюється водне середовище під впливом зміни клімату. Якщо все піде за планом, супутник, який важить 2 тонни та за розмірами нагадує позашляховик, літатиме на орбіті протягом кількох місяців, а може й довше.

[ + – ] Якщо все піде за планом, супутник, який важить 2 тонни та за розмірами нагадує позашляховик, літатиме на орбіті протягом кількох місяців, а може бути і довше Фото: NASA

У заяві NASA сказано, що новий радар цього супутника дозволить збирати дані про стан океанів, озер, водосховищ та річок та змін їхнього рівня у високому дозволі на 90% території Землі. За словами Бена Хемлінгтона з Лабораторії реактивного руху NASA, це перша в історії місія спостереження майже за всією водою на поверхні планети.

Одним із головних завдань супутника є вивчення того, як океани поглинають атмосферне тепло та вуглекислий газ у ході природного процесу, який знижує глобальні температури та зміну клімату. Також Swot призначений для точного виміру невеликих перепадів рівня водойм і він може це робити з роздільною здатністю в 10 разів вищою, ніж у інших супутників.

За оцінками вчених, океани поглинають понад 90% надлишкового тепла, яке утримується земною атмосферою внаслідок антропогенних викидів парникових газів. Вивчення механізму, за допомогою якого це відбувається, допоможе вченим зрозуміти, коли настає момент, де океани починають виділяти, а не поглинати, величезну кількість тепла назад в атмосферу і прискорювати глобальне потепління.

Також дані супутника покажуть, як впливає на сушу підвищення рівня океану, а також як далеко штормові повені можуть проникнути вглиб суші. Ще вчені планують використовувати спостереження Swot для того, щоб краще відстежувати зміни в річках та озерах планети у різні сезони та під час масштабних погодних явищ.

[ + – ] За оцінками вчених, океани поглинають понад 90% надлишкового тепла, яке утримується земною атмосферою внаслідок антропогенних викидів парникових газів. Фото: phys.org

"Це схоже на вимір пульсу світової водної системи, щоб ми могли дізнатися, коли він пришвидшується, а коли сповільнюється", — каже Тамлін Павелскі з NASA.

Новий радар апарату Swot дозволяє сканувати планету крізь хмарний покрив на великих ділянках Землі незалежно від погоди та часу. Також апарат може охоплювати набагато більше регіонів і робити це набагато швидше, ніж це можливо за допомогою інших супутників.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, як зміни клімату вплинуть на урагани на Землі.

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Нагадуємо, що вчені розповіли, де є найглибші місця в океанах Землі і хто там живе, як уже писав Фокус.