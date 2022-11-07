Найгарячіша точка Землі. Вчені назвали частину світу, яка нагрівається вдвічі швидше за інших

Дослідження показують, що швидкість нагрівання є найвищою серед усіх континентів у світі.

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Останні десятиліття вчені активно відстежують швидкість нагрівання Землі та намагаються стримати глобальне потепління усіма доступними способами. Однак нове дослідження показує, що одна частина світу нагрівається вдвічі швидше за інші континенти, пише New Atlas.

Цифри взяті з доповіді про стан клімату в Європі, наданого Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) та служби Європейського союзу зі зміни клімату Copernicus.

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Дослідники зазначають, що за десятиліття з 1991 по 2021 рік середня температура в Європі збільшилася в середньому на 0,5 °C. Водночас глобальне середнє підвищення температури за цей самий період оцінюється в 0,2 °C. Дані свідчать про те, що Європа нагрівається вдвічі швидше за інші континенти.

Вчені вважають, що така швидкість потепління призведе до частіших хвиль тепла, а також спричинить збільшення кількості лісових пожеж та інших екстремальних погодних явищ. Крім того, за словами авторів дослідження у 2021 році екстремальні кліматичні та погодні умови відбилися на житті понад півмільйона людей — у результаті сотні загинули, а збитки, завдані катаклізмами, оцінюються у понад 50 мільярдів доларів.

За словами генерального секретаря ВМО професора Петері Тааласа, цього року, як і роком раніше, більша частина Європи постраждала від найсильнішої спеки та посухи, які спричинили лісові пожежі. Минулого року більшу частину смертей і руйнувань принесли виняткові повені. Таалас зазначає, що Європа сьогодні є власне живою картиною глобального потепління — на думку вченого, це має стати нагадуванням усім жителям Землі, що від впливу екстремальних погодних умов не застраховано навіть добре підготовлене суспільство.

Дослідники зазначають, що від рекордної швидкості потепління в Європі також постраждали альпійські льодовики — за десятиліття вони втратили близько 30 метрів завтовшки. Крім того, вчені все ще спостерігають прискорення танення крижаного щита у Гренландії. Ще одним наслідком підвищення температури стала рекордна спека — температура у Великій Британії вперше за всю історію спостережень перевищила позначку 40 °C.

Водночас дослідники зазначають, що Євросоюзу за останні 10 років вдалося знизити викиди парникових газів майже на третину — 31%. Це хороший показник, і Європа цілком могла б відіграти ключову роль у досягненні вуглецевонейтрального суспільства вже до 2050 року, проте для цього необхідно продовжувати роботу щодо зниження кількості викидів.

Раніше Фокус писав про те, що Земля знаходиться на межі кількох кліматичних катастроф.