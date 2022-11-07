Самая горячая точка Земли. Ученые назвали часть света, которая нагревается вдвое быстрее других

Исследования показывают, что скорость нагрева является самой высокой среди всех континентов в мире.

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Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами. Однако новое исследование показывает, что одна часть света нагревается вдвое быстрее, чем другие континенты, пишет New Atlas.

Цифры взяты из доклада о состоянии климата в Европе, предоставленного Всемирной метеорологической организаций (ВМО) и службы Европейского союза по изменению климата Copernicus.

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Исследователи отмечают, что всего за десятилетие с 1991 по 2021 год средняя температура в Европе увеличилась в среднем на 0,5 °C. При этом глобальное среднее повышение температуры за тот же период оценивается в 0,2 °C. Данные свидетельствуют о том, что Европа нагревается вдвое быстрее других континентов.

Ученые считают, что такая скорость потепления приведет к более частым волнам тепла, а также станет причиной увеличения количества лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений. Кроме того, по словам авторов исследования в 2021 году экстремальные климатические и погодные условия отразились на жизни более полумиллиона человек — в результате сотни погибли, а ущерб, нанесенный катаклизмами, оценивается в более 50 миллиардов долларов.

По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, в этом году, как и годом ранее, большая часть Европы пострадала от сильнейшей жары и засухи, ставших причиной лесных пожаров. В прошлом году, большую часть смертей и разрушений принесли исключительные наводнения. Таалас отмечает, что по сути Европа сегодня представляет собой живую картину глобального потепления — по мнению ученого, это должно стать напоминанием всем жителям Земли, что от воздействия экстремальных погодных условий не застраховано даже хорошо подготовленное общество.

Исследователи отмечают, что от рекордной скорости потепления в Европе также пострадали альпийские ледники — за десятилетие они потеряли порядка 30 метров толщины. Кроме того, ученые все еще наблюдают ускорение таяния ледяного щита в Гренландии. Еще одним последствием повышения температуры стала рекордная жара — температура в Великобритании впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 40 °C.

В то же время исследователи отмечают, что Евросоюзу за последние 10 лет удалось снизить выбросы парниковых газов почти на треть — 31%. Это хороший показатель и Европа вполне могла бы сыграть ключевую роль в достижении углеродно-нейтрального общества уже к 2050 году, однако для этого необходимо продолжать работу по снижению количества выбросов.

Ранее Фокус писал о том, что Земля находится на грани нескольких климатических катастроф.