На нас чекають сильні шторми. Вчені розповіли, як зміни клімату вплинуть на урагани

На прикладі урагану Ян дослідники розповіли, як змінюються урагани під упливом змін клімату.

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Ураган Ян, який обрушився на Флориду, став одним із наймасштабніших у США за всю історію спостережень. Йому передувала ціла низка руйнівних штормів, що обрушилися від Філіппін на заході Тихого океану до Канарських островів у східній Атлантиці, Японії та Флориди в середніх широтах, а також до західної Аляски та Приморських островів Канади у високих широтах. У результаті багато хто зацікавився, як підвищення глобальної температури на планеті впливає на розмах подібних штормів, пише Inverse.

Учені вважають, що зміни клімату збільшують силу ураганів та інтенсивність дощу, а також штормові нагони. Дослідники все ще не можуть знайти зв'язок між кількістю ураганів і змінами клімату, проте впевнені, що найближчими роками більшість ураганів будуть сильними штормами, такими як Ян та інші.

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У ході досліджень учені змоделювали нинішні шторми, а також майбутні з урахуванням змін клімату. Комп'ютерна модель показує, що кількість опадів під час урагану прямо залежатиме від глобальної температури Землі — на кожен додатковий градус припаде не менше ніж 7% додаткових опадів.

Крім того, вчені вважають, що через кліматичні зміни також зросте й швидкість вітру, а частка штормів, які досягають 4 та 5 категорій, значно зросте. А це означає, що збільшиться й потенційна шкода, якої можуть завдати шторми. Простими словами, ураган 4 категорії, на кшталт Яна, завдасть шкоди приблизно у 256 разів сильнішої, ніж ураган 1 категорії зі значно меншою швидкістю вітру.

Також учені вважають, що є ознаки, що вказують на те, що в середньому місця, де бурі досягають максимальної інтенсивності, зміщуються до полюса. Це матиме важливі наслідки визначення місця розташування основних ударів штормів. Але сказати з упевненістю, що ця тенденція збережеться в майбутньому, вчені поки що не можуть.

Ще одним важливим фактором є штормові нагони — підйом води біля узбережжя, викликані штормом. Їхня висота залежить від швидкості шторму, його розміру, напряму вітру й топографії прибережного орського дна. Вчені вважають, що зміни клімату спричинять зростання нагонів — по-перше, сильніші шторми збільшують імовірність вищих нагонів, по-друге, через глобальне потепління рівень моря значно підвищиться.

Водночас учені не можуть впевнено сказати, як зміни клімату вплинуть на кількість ураганів, що формуються щороку. Це питання поки що залишається відкритим.

Раніше Фокус писав про те, що ураган Ян висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа.