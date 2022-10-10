Нас ждут мощные штормы. Ученые рассказали, как изменения климата повлияют на ураганы

На примере урагана "Иан" исследователи рассказали, как меняются ураганы под действием изменений климата.

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Ураган "Иан", который обрушился на Флориду, стал одним из самых масштабных в США за всю историю наблюдений. Ему предшествовала целая череда разрушительных штормов, который обрушились от Филиппин на западе Тихого океана до Канарских островов в восточной Атлантике, Японии и Флориды в средних широтах, а также до западной Аляски и Приморских островов Канады в высоких широтах. В результате многие заинтересовались, как повышение глобальной температуры на планете влияет на размах подобных штормов, пишет Inverse.

Ученые считают, что изменения климата увеличивает силу ураганов и интенсивность дождя, а также штормовые нагоны. Исследователи все еще не могут найти связь между количеством ураганов и изменениями климата, однако уверены, что в ближайшие годы большинство ураганов будут сильными штормами, такими как "Иан" и другие.

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В ходе исследований ученые смоделировали нынешние штормы, а также будущие, с учетом изменений климата. Компьютерная модель показывает, что количество осадков во время урагана будет прямо зависеть от глобальной температуры Земли — на каждый дополнительный градус придется не менее 7% дополнительных осадков.

Кроме того, ученые считают, что из-за климатических изменений также возрастет и скорость ветра, а доля штормов которые достигает 4 и 5 категорий значительно возрастет. А это значит, что увеличится и потенциальный ущерб, который могут нанести штормы. Простыми словам ураган 4 категории, по типу "Иана", нанесет ущерб приблизительно в 256 раз сильнее, чем ураган 1 категории со значительно меньшей скоростью ветра.

Также ученые считают, что есть признаки, указывающие на то, что в среднем места, где бури достигают максимальной интенсивности, смещаются к полюсу. Это будет иметь важные последствия для определения местоположения основных ударов штормов. Но сказать с уверенностью, что эта тенденция сохранится в будущем ученые пока не могут.

Еще одним важным фактором являются штормовые нагоны — подъемы воды у побережья, вызванные штормом. Их высота зависит от скорости шторма, его размера, направления ветра и топографии прибрежного орского дна. Ученые считают, что изменения климата повлекут за собой рост нагонов — во-первых, более сильные штормы увеличивают вероятность более высоких нагонов, во-вторых, и-за глобального потепления уровень моря значительно повысится.

При этом ученые не могут с уверенностью сказать, как изменения климат повлияют на количество ураганов, формирующихся каждый год. Этот вопрос пока остается открытым.

Ранее Фокус писал о том, что ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа.