Нас ждут мощные штормы. Ученые рассказали, как изменения климата повлияют на ураганы
На примере урагана "Иан" исследователи рассказали, как меняются ураганы под действием изменений климата.
Ураган "Иан", который обрушился на Флориду, стал одним из самых масштабных в США за всю историю наблюдений. Ему предшествовала целая череда разрушительных штормов, который обрушились от Филиппин на западе Тихого океана до Канарских островов в восточной Атлантике, Японии и Флориды в средних широтах, а также до западной Аляски и Приморских островов Канады в высоких широтах. В результате многие заинтересовались, как повышение глобальной температуры на планете влияет на размах подобных штормов, пишет Inverse.
Ученые считают, что изменения климата увеличивает силу ураганов и интенсивность дождя, а также штормовые нагоны. Исследователи все еще не могут найти связь между количеством ураганов и изменениями климата, однако уверены, что в ближайшие годы большинство ураганов будут сильными штормами, такими как "Иан" и другие.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В ходе исследований ученые смоделировали нынешние штормы, а также будущие, с учетом изменений климата. Компьютерная модель показывает, что количество осадков во время урагана будет прямо зависеть от глобальной температуры Земли — на каждый дополнительный градус придется не менее 7% дополнительных осадков.
Кроме того, ученые считают, что из-за климатических изменений также возрастет и скорость ветра, а доля штормов которые достигает 4 и 5 категорий значительно возрастет. А это значит, что увеличится и потенциальный ущерб, который могут нанести штормы. Простыми словам ураган 4 категории, по типу "Иана", нанесет ущерб приблизительно в 256 раз сильнее, чем ураган 1 категории со значительно меньшей скоростью ветра.
Также ученые считают, что есть признаки, указывающие на то, что в среднем места, где бури достигают максимальной интенсивности, смещаются к полюсу. Это будет иметь важные последствия для определения местоположения основных ударов штормов. Но сказать с уверенностью, что эта тенденция сохранится в будущем ученые пока не могут.
Еще одним важным фактором являются штормовые нагоны — подъемы воды у побережья, вызванные штормом. Их высота зависит от скорости шторма, его размера, направления ветра и топографии прибрежного орского дна. Ученые считают, что изменения климата повлекут за собой рост нагонов — во-первых, более сильные штормы увеличивают вероятность более высоких нагонов, во-вторых, и-за глобального потепления уровень моря значительно повысится.
При этом ученые не могут с уверенностью сказать, как изменения климат повлияют на количество ураганов, формирующихся каждый год. Этот вопрос пока остается открытым.
Ранее Фокус писал о том, что ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа.