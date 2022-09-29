Адская воронка. Мощный ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа (видео)

Некогда мелководное устье залива вмиг превратилось в илистую равнину.

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28 сентября на Флориду обрушился сильнейший ураган "Иан", который буквально высосал всю воду из мелководного устья залива Тампа и превратил его в илистую "пустыню", пишет Science Alert.

В то время, как над Флоридой бушевал ураган, уровень воды в заливе Тампа снизился почти на 2 метра. А некогда оживленная гавань больше напоминала пустыню — люди не только могли видеть, но и гулять по дну мелководного устья залива. Подобное явление наблюдалось не только здесь, но и в гаванях и на пляжах по всему западному побережью Флориды.

Правда, ученые уверены, что гулять по илистому дну залива — было бы такой себе идеей. Исследователи объясняют, что вода, которая была высосана из залива в конце концов хлынет обратно, что может быть небезопасным для человека. В целом этот эффект высасывания воды называется обратным штормовым нагоном.

Сам по себе этот эффект не является чем-то новым, однако весьма любопытно наблюдать его из-за такого мощного урагана, как "Иан", который скорее должен доставлять огромное количество воды, чем высасывать его из близлежащих гаваней. Оказывается, все дело в направлении ветра.

Ученые объясняют, что поведение урагана будет зависеть от того, где вы находитесь по отношению к вращающемуся вихрю штормовых ветров. Мощное давление воздуха может вызвать, как наводнение и подъем уровня воды, в том числе и огромные штормовые волны, так и обратный эффект, который мы наблюдаем сейчас. В этом случае ураган буквально высосет всю влагу и оставит заливы, гавани и пляжи без единой капли воды.

Исследователи отмечают, что ураган "Иан" находится в северном полушарии и вращается против часовой стрелки. Приблизившись к Флориде с южной стороны, его ветра оттеснили воду от берега. Ученые считают, что чуть позже, когда шторм пройдет, ветры создадут разницу в давлении и в итоге направят воду внутрь суши.

Отметим, что в некоторых районах Флориды наводнение уже достигло уровня в 3,6 метров и, возможно, это еще не предел. Местные власти обратились к жителям с просьбой оставаться в безопасных местах, ведь подобные подъемы воды могут быть опасны для жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось получить уникальное видео изнутри урагана "Фиона".