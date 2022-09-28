Настоящее безумие. Ученые получили видео изнутри сильного урагана "Фиона" (видео)

Парусный дрон, снявший видео, находится в Атлантическом океане и, как надеются специалисты, предоставит еще более глубокое представление о подобных штормах в будущем.

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На днях робот, используемый Национальным управлением океанических атмосферных исследований (NOAA), запечатлел на видео ужасающий ураган "Фиона", пишет BGR.

Видео было опубликовано на YouTube и включает в себя кадры, снятые Saildrone NOAA, беспилотником длиной 7 м. Видео не очень длинное, всего 27 секунд, не считая вторичного видео с ураганом, включающего еще около 30 секунд того, что NOAA называет "основными моментами".

На заснятых кадрах мы можем ясно видеть волны и шторм, раскачивающие Saildrone. Это интригующее и пугающее зрелище, особенно если представить внутри него какую-нибудь пилотируемую лодку.

Видео было сделано внутри урагана "Фиона" 22 сентября. Saildrone, снявший видео, находится в Атлантическом океане и, как надеются специалисты, даст нам еще более глубокое представление об этих штормах в будущем.

Программа Saildrone является частью сотрудничества между NOAA и инженерной компанией также называемой Saildrone. Как отмечают эксперты, дрон столкнулся с волнами высотой до 15 м. Ветер, дующий вокруг беспилотника, достигал скорости более 160 км/ч. Тем не менее, эти Saildrone разработаны специально для такого рода работ и поэтому могут снимать высококачественное видео урагана в действии.

Как подчеркнули океанографы NOAA, их цель состояла в том, чтобы пройти сквозь ураган, включая прохождение через самую разрушительную область урагана — "глаз бури". "Глаз бури" — это область урагана, где ветры и осадки наиболее интенсивны. Иметь дрон, который может не только противостоять ветру и дождю, но и снимать видео в таком состоянии, немалое достижение науки и технологий.

Однако стоит отметить, что видео с ураганом не содержит аудио. Но, честно говоря, в любом случае там особо нечего слушать, кроме сильного шквала дождя, бьющего в дрон, и сильного ветра. Во всяком случае, звуки будут оглушительны и искажены.

"Мы надеемся, что в будущем наш ИИ поможет предсказывать опасные ураганы , что может облегчить их изучение", — заключили исследователи.

Напомним, что ураган "Фиона" охватил всю территорию Пуэрто-Рико 18 сентября, отключив от электроснабжения весь остров. Представители местной компании-оператора электросетей заявили, что сильные ветры повредили линии электропередач. Позже ураган распространился и на Канаду. Водой смыло как минимум 20 домовладений.