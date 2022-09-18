Весь остров во тьме: ураган "Фиона" оставил без электричества Пуэрто-Рико (фото)

Сильные ветры повредили линии электропередач, что привело к полному блэкауту: Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Фиона", который бушует над Карибским морем. Ураган уже унес жизнь жителя соседней Гваделупы: водные потоки буквально смыли его дом, а тело нашли через два дня.

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В воскресенье, 18 сентября, вся территория Пуэрто-Рико осталась без электроснабжения из-за того, когда к острову приближался ураган Фиона, угрожая обрушить проливные дожди на его южное побережье. Об этом сообщает USA Today.

Представители местной компании-оператора электросетей Luma, заявили, что сильные ветры повредили линии электропередач, а это привело к полному блэкауту на расположенном в Карибском море острове.

"Пора принимать меры", — заявил Нино Корреа, представитель комиссии Пуэрто-Рико по чрезвычайным ситуациям.

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Пуэрто-Рико — зависимая от США территория со статусом "неинкорпорированной организованной территории", то есть, находится под управлением США, но не входит в их состав. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение на острове, где проживает 3,2 млн жителей.

Чем опасен ураган Фиона?

Ожидается, что в наиболее пострадавших от урагана районах уровень осадков превысит 65 см.

В прошлую пятницу, тропический шторм, впоследствии ставший ураганом, унес жизнь жителя Гваделупы: водные потоки буквально смыли его дом, тело нашли через два дня.

В воскресенье шторму присвоили первую категорию опасности, после того, как устойчивый уровень ветра достиг 128 км/ч.

"Эти дожди приведут к опасным наводнениям в городах Пуэрто-Рико и восточной части Доминиканской Республики, ожидаются оползни в районах, расположенных на возвышенностях", — сообщили в Национальном центре ураганов.

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В субботу Национальная метеорологическая служба Пуэрто-Рико сообщила, что река Бланко в юго-восточной части острова вышла из берегов. Жителям этой части острова рекомендовали перебраться в более возвышенные места.

Синоптики обещают дожди и ветер в Украине на текущую неделю. Согласно данным Гидрометцентра, дождливая погода продлится до следующего уик-энда. На Западе Холоднее всего будет на западе Украины, а в Карпатах выпадет мокрый снег.

Ранее Фокус сообщал, что целые регионы в Австралии остались без продовольствия из-за сильного наводнения, которые случаются раз в 200 лет.