Весь острів у темряві: ураган "Фіона" залишив без електрики Пуерто-Рико (фото)

Сильні вітри пошкодили лінії електропередач, що призвело до повного блекауту: Пуерто-Рико повністю знеструмлений через ураган "Фіона", що вирує над Карибським морем. Ураган уже забрав життя мешканця сусідньої Гваделупи: водні потоки буквально змили його будинок, а тіло знайшли за два дні.

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У неділю, 18 вересня, вся територія Пуерто-Рико залишилася без електропостачання через те, що до острова наближався ураган Фіона, загрожуючи обрушити зливи на його південне узбережжя. Про це повідомляє USA Today.

Представники місцевої компанії-оператора електромереж Luma заявили, що сильні вітри пошкодили лінії електропередач, а це призвело до повного блекауту на острові, що розташований у Карибському морі.

"Пора вживати заходів", — заявив Ніно Корреа, представник комісії Пуерто-Рико з надзвичайних ситуацій.

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Пуерто-Рико — залежна від США територія зі статусом "неінкорпорованої організованої території", тобто перебуває під управлінням США, але не входить у їх склад. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан на острові, де проживає 3,2 млн жителів.

Чим небезпечний ураган Фіона?

Очікується, що в районах, що найбільш постраждали від урагану, рівень опадів перевищить 65 см.

Минулої п'ятниці тропічний шторм, який згодом став ураганом, забрав життя жителя Гваделупи: водні потоки буквально змили його будинок, тіло знайшли через два дні.

У неділю шторму надали першу категорію небезпеки після того, як стійкий рівень вітру досяг 128 км/год.

"Ці дощі призведуть до небезпечних повеней у містах Пуерто-Рико та східної частини Домініканської Республіки, очікуються зсуви в районах, розташованих на височинах", — повідомили в Національному центрі ураганів.

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У суботу Національна метеорологічна служба Пуерто-Рико повідомила, що річка Бланко в південно-східній частині острова вийшла з берегів. Жителям цієї частини острова рекомендували перебратися на вищі місця.

Синоптики обіцяють дощі та вітер в Україні на поточний тиждень. За даними Гідрометцентру, дощова погода триватиме до наступного вікенду. Найхолодніше буде на заході України, а в Карпатах випаде мокрий сніг.

Раніше Фокус повідомляв, що цілі регіони в Австралії залишилися без продовольства через сильну повінь, яка трапляється раз на 200 років.