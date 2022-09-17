Дощі та вітер: яку погоду обіцяють синоптики в Україні на тиждень (мапа)

За даними Гідрометцентру, похмура та дощова погода триватиме до наступних вихідних. Найхолодніше буде на заході, у ніч на неділю у Карпатах передають мокрий сніг.

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Синоптики обіцяють в Україні похмуру погоду з дощами з 18 вересня і наступного тижня. Такий прогноз дали в українському Гідрометцентрі.

Сильні дощі з поривами вітру до 12 метрів за секунду передають на заході та в центральній частині України. Вдень у більшості областей пройдуть помірні опади. На Закарпатті, у Львівській, Луцькій та Івано-Франківській областях місцями зливи.

[ + – ] Синоптики обіцяють сильні дощі та вітри

Швидкість вітру — від 7 до 12 м/с, напрямок — південно-західний. Температура повітря вдень буде в межах 11-20 градусів за Цельсієм. Найхолодніше буде на заході — у Львівській області температура не підніметься понад 12 градусів, у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях повітря прогріється до 14 градусів тепла.

На сході та півдні вдень очікується тепла погода від 23 до 28 градусів. В Одеській та Херсонській областях — до 28 градусів тепла. Вночі на заході країни температура опуститься до 7-9 градусів, на південному заході — до 13-18 градусів вище за нуль.

Sinoptik.ua дає схожий прогноз, у деяких областях можлива хмарна погода з проясненнями та посилення швидкості вітру до 24 м/с.

[ + – ] У деяких областях України можлива хмарна погода з проясненнями

У Києві погодні умови наступного тижня будуть не кращими, вночі без опадів. Ртутний стовпчик покаже в середньому +13…+15 градусів вдень та до 9 градусів уночі. Вітер — південно-східний 3-8 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала на вихідні 17 та 18 вересня серйозні контрасти та ускладнення погоди — в Україну прийде циклон із південного заходу. В ніч на неділю у Карпатах можливий мокрий сніг.

"У неділю сильні дощі поширяться по всій Україні, хіба що вдень опади відступлять з півдня. Через суттєве недільне похолодання у західних областях у Карпатах у ніч на 18 вересня можливий мокрий сніг. Туристи та жителі, візьміть це до уваги. До цих синоптичних кульбітів приєднається сильний вітер у неділю", — попередила вона.

Атмосферні процеси та різка зміна погоди вплине на самопочуття людей — на голову та судини, наголосила фахівчиня.

Нагадаємо, що зима в Україні може бути теплою та без сильних опадів. Температура повітря може сильно впасти, якщо проникнуть потоки холодного арктичного повітря.

Фокус раніше писав, наскільки добре Україна підготувалася до зими. У Кабміні підраховували, що до кінця серпня у підземних сховищах накопичено 13 млрд кубометрів газу, нестачу хочуть покрити за рахунок вугілля.