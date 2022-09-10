Мало снігу й тепла погода: синоптики передбачили, якою буде зима в Україні

У Тихому океані вже третій сезон поспіль панує течія Ла-Нінья, яка не дасть Європі замерзнути.

У 2022-2023 роках зима в Україні має видатися теплою та без опадів. Про це пише сайт "Обозреватель", посилаючись на завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби з надзвичайних ситуацій Віру Балабух.

За її словами, поки що синоптикам складно передбачити погоду найближчої зими, але актуальні прогнози обіцяють тепло. За останні роки не було холодних зим, температура повітря лише підвищується, що особливо відчувається в грудні-лютому. Нещодавно Міжнародна урядова група експертів зі зміни клімату у своєму новому звіті зазначила, що температурні показники досягли аномальних значень, яких не було вже тисячі років, що загрожує масштабною посухою.

Як зазначають синоптики, за попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція має зберегтися у 2022-2023 роках. Утім, іноді вона може сильно падати, якщо в Україну проникатимуть потоки холодного арктичного повітря. Рух цих повітряних мас залежить від процесів, що відбуваються в Північному Льодовитому, Тихому й Атлантичному океанах.

Згідно з першим довгостроковим прогнозом погоди на зиму, в Північній півкулі вже третій сезон поспіль триватиме холодна течія в Тихому океані, яка називається Ла-Нінья. Таке явище рідко зберігається кілька років поспіль, із 1950 року таке відбувається втретє. Завдяки Ла-Ніньї зима в Європі має бути теплою, у північній і північно-центральній частині регіону температура буде вищою за середню, а в центрі має бути найтеплішою. Втім, можуть траплятися заморозки через холодні фронти. У центральній Європі також прогнозують мало дощів і снігопадів.

Водночас синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима мало чим відрізнятиметься від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

[ + – ] Прогноз погоди на грудень 2022 року [ + – ] Прогноз погоди на січень 2023 року [ + – ] Прогноз погоди на лютий 2023 року

Раніше писали, як Україна зимуватиме у 2022-2023 роках. Згідно із заявою Кабміну, станом на кінець серпня українці накопичили в підземних сховищах 13 млрд кубометрів газу, нестачу якого планує компенсувати вугіллям — зараз шахтарі добувають його цілодобово.

Писали також, що сувора зима перевірить здатність Заходу допомагати Україні на фоні відмови від російського газу. Все залежить від того, чи європейцям вистачить палива для опалення.