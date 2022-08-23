"Врятує магія Зеленського": жорстка зима перевірить готовність Заходу допомагати Україні, – CNN

Країнам Євросоюзу доведеться постаратися, щоб стримати свою обіцянку відрізати країну-агресора від прибутків за газ та інших джерел фінансування. Дехто вже сьогодні починає говорити про необхідність діалогу між Києвом і Москвою.

Жорсткі умови цієї зими стануть справжнім випробуванням для підтримки західними країнами України. Про це пише редактор розділу європейської політики видання CNN Люк МакГі у своїй авторській статті.

Як наголошує журналіст, країни Заходу, як і раніше, практично одностайні у своїй підтримці України навіть через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак зима, яка наближається, може все змінити.

"Офіційні особи у всій Європі стурбовані тим, що консенсус може впасти, оскільки континент вступає в сувору зиму росту цін на продовольство, нестачу енергії для обігріву будинків та реальну можливість рецесії", — каже МакГі.

Він цитує наукового співробітника аналітичного центру Chatham House Кейра Джайлза, який припускає, що Зеленський хоче закінчити війну до Різдва саме тому, що йому набагато складніше буде утримувати увагу Заходу та змусити країни виконувати свої обіцянки у довгостроковій перспективі.

Високопоставлений європейський дипломат, ім'я якого не називається, також вважає, що Євросоюзу доведеться постаратися, щоб стримати свою обіцянку відрізати Росію від доходів за газ та інших джерел фінансування.

У результаті, як пише видання, багато країн сподіваються, що "нормальні відносини" з РФ ще можна відновити, що дозволить уникнути кризи. А Німеччина та Франція відкрито заявляють про необхідність діалогу між Заходом і Москвою.

"Чиновники також побоюються, що західна стратегія озброєння українців стає короткостроковим розв'язанням довгострокової проблеми: війною без чіткого кінця", — додає МакГі.

Втома від війни та магія Зеленського

Ще одна очевидна проблема, з якою має зіткнутися Україна та Київ, зокрема, – втома інших держав від війни. Вона зростає тим сильніше, що довше затягується збройний конфлікт.

"Ще в лютому було легко приєднатися до антипутінської підніжки. Зараз війна перебуває в нудній стратегічній стадії. Менше щоденних придбань і втрат і менше можливостей для фото", — коментує неназваний дипломат НАТО.

Крім того, політичним лідерам все складніше пояснювати своїм громадянам, чому вони витрачають кошти на підтримку далекої країни, особливо, коли це затягується на довгі місяці.

Офіційні особи в коментарі CNN заявили, що зрештою політичні лідери Заходу можуть вирішувати, що настав час виступити посередниками в переговорах між Києвом і Москвою.

"Зеленський повинен продовжувати творити свою піар-магію і поширювати інформацію про те, що Україна все ще домагається прогресу, наполегливо бореться і потребує зброї", — наголосила Тереза ​​Феллон, директорка Центру досліджень Росії, Європи та Азії.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що Україна отримає західні зразки ППО та ПРО цієї осені. В ОП оптимістично налаштовані, оскільки є чіткі перспективи та часові межі, коли Україна може отримати ЗРК.

Раніше Фокус у своїй статті розповів, чому нас навчають пів року великої війни з Росією.