Кінець ідеології наступу. Чому вчить нас пів року великої війни з Росією

Як не дивно, всі технології, розроблені для швидких і рішучих наступальних операцій, виявляються ще потужнішими в обороні. Вони позбавляють наших противників переваги раптовості і дозволяють нам мати наші сили там, де вони можуть найефективніше захищатися від нападу.

"Оборона — це просто ефективніша форма війни: засіб досягнення перемоги, що дозволяє перейти в наступ після завоювання переваги, тобто перейти до активної цілі війни", — Карл фон Клаузевіц.

Ви воліли б бути на місці України і перебувати в обороні, чи на місці Росії, що йде в наступ?

"Я завжди хотів би бути в наступі".

Розмова із офіцером піхоти армії США незадовго до вторгнення Росії до України.

Фокус переклав новий текст Девіда Джонсона, присвячений концепції оборони та нступу в сучасному військовому мистецтві.

Після нищівної перемоги Америки над Іраком президент Джордж Буш заявив: "Примари В'єтнаму упокоїлися під пісками Аравійської пустелі". Військовий потенціал та концепції, розроблені для боротьби з Радянським Союзом, показали блискучі результати”.

Однак музика грала недовго, оскільки після холодної війни продовжилося скорочення чисельності збройних сил, яке тимчасово відкладено після нападу Іраку на Кувейт. Вперше з 1940-х років Сполучені Штати не стикалися із загрозою з боку потужного супротивника. Під питанням опинилися три основні невідомі, що визначають військове завдання — місце, противник та можливості противника. Потрібно було знайти відповідь на запитання: чим займатимуться американські збройні сили після розпаду Радянського Союзу?

Без явної загрози Міністерство оборони США після закінчення холодної війни перейшло на планування, засноване на можливостях. З огляду на відсутність у найближчому майбутньому рівного противника, це було неминучим рішенням. Наразі ситуація змінилася. З урахуванням вказівок президента стримувати Китай і Росію і брати верх у конфлікті, якщо стримування не вдасться, Міністерство оборони має складати плани на основі реальних загроз. Настав час змін.

Американські збройні сили, призначені для наступальних експедиційних операцій, погано підготовлені до виконання свого головного завдання — стримування. Справді, деякі аспекти військових концепцій США мають високий ризик ескалації, якщо застосовувати їх проти противників, які мають ядерну зброю. Крім того, інформаційні технології та можливості завдання точного удару просунулися настільки, що оборона стала переважати над наступом. Ці зміни, які зараз добре видно в Україні, мають змінити підхід США до стримування. Така трансформація, напевно, буде важкою через укорінені інституційні та культурні переваги американських військових щодо наступальних операцій.

Створення армії без важливих військових завдань

Під час підготовки бюджету Міністерства оборони у лютому 1990 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Пауелл працював в адміністрації Буша над досягненням консенсусу за планом, який став відомим як Base Force. Цей план передбачав скорочення наявної структури на 25% і закликав до створення "збройних сил, здатних вести два великі регіональні конфлікти "майже одночасно". Загалом, Пауелл вважав, що базових збройних сил достатньо для вирішення завдань у найближчому майбутньому. У той час це завалося логічним у зв'язку із закінченням холодної війни. Як заявив Пауелл у своїх мемуарах, "наш старий заклятий ворог не тільки знищений, а й виведений з гри." На момент написання цих слів Пауелл, як і більшість світу, щиро в них вірив.

Хоча об'єднані сили, як і раніше, потребують військового потенціалу, він буде призначений для інших цілей, ніж за часів холодної війни. Наприклад, Пауелл зазначав, що "у нас більше не може виникнути потреби в повітряних перевезеннях, щоб перекинути X мільйонів тонн матеріальних коштів до Європи у відповідь на потенційне вторгнення СРСР. Але нам, як і раніше, потрібна можливість перекидання величезних обсягів запасів у непередбачувані проблемні точки по всьому світу". Однак виправдати витрати на нове озброєння буде складніше, тому що на будь-яку прогнозовану непередбачену ситуацію можна відповісти за допомогою існуючих та запрограмованих систем. Якщо вони змогли так легко перемогти Ірак, то згодяться і для боротьби з менш серйозними противниками – а інших на горизонті не було.

З урахуванням значних скорочень, запланованих для військових баз у Європі, об'єднані сили неухильно перетворювалися на континентальну армію США. "Місце дії" було ніде та всюди. Важливо зазначити, що крім оборони Південної Кореї, бойові завдання зазвичай вимагали від цих сил проведення наступальних операцій з метою змусити противника змінити свою поведінку — наприклад, змусити Сербію припинити переслідування свого албанського населення в Косово.

Це були часи доктрин Вайнбергера і Пауелла, які закликали до чітких політичних цілей, використання сили як останнього засобу для досягнення цих цілей та використання багаторазово переважаючих сил при застосуванні військової могутності. У Стратегії національної безпеки 1991 року Буш зробив заяву, яка відображала думку про те, що, незважаючи на проблеми, які насуваються, "ми не можемо бути світовим поліцейським, відповідальним за вирішення всіх проблем безпеки світу".

США у ролі світового поліцейського

Нова адміністрація Клінтона мала інший погляд на чисельність та користь збройних сил. Думка міністра оборони Леса Еспіна щодо базових сил, висловлена у виступі в Атлантичній раді в січні 1992 року, показали, що настають нові скорочення. Він розглядав базові сили як зменшену версію структури часів холодної війни. Еспін заявив: "Занепокоєння США економічними загрозами означає, що нова американська армія має бути менш дорогою". Потім була низка значних скорочень бюджету — так звані "Дивіденди миру", — які тривали протягом усього терміну адміністрації Клінтона. Проведено значні скорочення персоналу, зменшено кількість військ, що базуються за кордоном, особливо в Європі, а також виведено з ладу частини та кораблі ВМС. Потрібно було створити армію для іншого світу, ніж світ часів холодної війни.

Тоді ці рішення були логічними. Після десятиліть значних інвестицій у заборону Радянського Союзу ця головна загроза зникла. Окрім усвідомлення можливості інвестувати у внутрішні пріоритети, адміністрація Клінтона була сповнена рішучості скоротити дефіцит, щоб покращити економічне становище США. На жаль, мирний світ, який передбачали багато хто, не став реальністю. Операції "Щит пустелі" та "Буря в пустелі" не поклали край холодній війні; проблеми, що тліли під поверхнею радянської загрози, тепер раптово випливли на поверхню.

[ + – ] Адміністрація Клінтона опинилася у ролі світового поліцейського у надзвичайних ситуаціях у Сомалі, Гаїті, Руанді, Боснії, Косово та інших країнах Фото: Открытые источники

Адміністрація Клінтона незабаром опинилася у ролі світового поліцейського у надзвичайних ситуаціях у Сомалі, Гаїті, Руанді, Боснії, Косово та інших країнах. Ці операції включали воєнні дії, підтримання миру, ліквідацію наслідків стихійних лих і надання гуманітарної допомоги по всьому світу. Це виснажувало збройні сили, але, незважаючи на протидію Пауелла, переважала думка держсекретаря Медлін Олбрайт: "Який сенс у цих чудових збройних силах, про які ви постійно говорите, якщо ми не можемо їх використати?"

Хоча два великі регіональні конфлікти, перейменовані в основні театри бойових дій, як і раніше, залишалися головною концепцією, вимоги до армії неухильно зростали. Це призвело до кризи: збройні сили, створені для конвенційних бойових дій, часто розгорталися в непередбачених ситуаціях з непередбачуваною частотою і діяли в умовах бюджету, що скорочується. Жертвами скорочень стали відділи перспективних досліджень і розробок, яких без рівної загрози позбулися в першу чергу. Так, успадковані від епохи холодної війни системи залишалися на озброєнні — і передбачалося, що вони будуть там нескінченно довго, а на заміну їм практично нічого не готувалася.

Нарешті, з урахуванням розстановки сил після холодної війни, військові інтервенції були здебільшого наступальними операціями, спрямованими на те, щоб змусити противника змінити поведінку — наприклад, зупинити етнічне чищення в Косово, — або так званими невоєнними місіями — наприклад, операціями щодо забезпечення стабільності в Боснії. Концепції стали відображати практику, і швидке розгортання достатніх сил з континентальної частини США або залишених зарубіжних баз увійшло в норму.

Модернізація без військових завдань

Чотирирічний огляд оборонної сфери від 2001 року зробив планування на основі військових можливостей новим підходом до модернізації. Це рішення вплине на майбутні концепції ведення бойових дій США і підтримують їх можливості. З розпадом Радянського Союзу зникла специфіка військової задачі, що існувала десятиліттями, пов'язана з конкретним місцем, противником і можливостями противника. Щось мало прийти на зміну. Цим чимось і стало планування з урахуванням військових можливостей.

Як пише Майкл П'єтруха, це рішення означало, що "Міністерство оборони більше не плануватиме боротьбу з реальним противником". Так, критичний контекст військового завдання замінили підходом, який "плануватиме боротьбу із сукупністю військових можливостей противника". … Стратегію, орієнтовану на потенційного супротивника, відкинули”.

П'єтруха не погоджувався з цим підходом, оскільки він "ігнорував необхідність обліку культурних, географічних та стратегічних аспектів будь-якого конкретного супротивника і натомість концентрувався на технологіях". П'єтруха критикував планування на основі можливостей як "стратегію оборонних закупівель" та "лінивий" підхід до ведення війни. Як зазначила колишній помічник міністра оборони з питань ведення операцій Шерон Берк: "Ми більше не знали, хто наш ворог, але все одно прагнули до початків великих програм озброєнь".

У ретроспективі ці критичні зауваження можуть бути правдивими, але в той час вони були недоречні. Противники, з якими зіткнулися американські збройні сили, поступалися навіть іракській армії, яку розгромили під час операції "Буря в пустелі". Сполучені Штати вже значно перевершували найкращих у своєму класі. Але чи так буде і в майбутньому? Саме з цією проблемою зіткнулися американські військові через тривалі терміни розробки та впровадження передових систем озброєнь.

Проти кого і проти чого?

Під час планування, заснованому на військових можливостях, практично не обмежується розвиток технологій, імперативом яких є перемога над усіма "найкращими у своєму класі" потенційними супротивниками у віддаленому майбутньому. Це важливо, тому що часові рамки, що визначають розвиток, як правило, охоплюють майбутні десятиліття. Наприклад, одним із ключових документів, що визначають модернізацію об'єднаних сил, є документ Joint Vision 2020, опублікований у 2000 році. За таких тимчасових горизонтів специфіка будь-яких технологій противника значною мірою невідома.

Це має два наслідки для планування на основі воєнних можливостей.

По-перше, потенціал США має постійно вдосконалюватися, тому що жодна зброя ніколи не буде "досить хорошою". По-друге, оскільки в майбутньому можливо все, концепції передбачають використання прикордонних теоретичних технологій, роблячи ставку на те, що вони дозріють з часом і що противник також прагнутиме їхнього придбання. Нещодавно це втілилося в заявах про майбутню революцію у військовій справі, яка відбудеться внаслідок військового застосування штучного інтелекту, машинного навчання та автономних систем.

Отже, створено цикл, у якому теоретичні можливості неконкретного супротивника створювали попит на досконаліші військові технології; потім концепція включала ці технології і створювала попит на подальший розвиток можливостей. Ключова роль уявного озброєння призводить до того, що Бенджамін Дженсен та Майкл Раунтрі характеризують як фундаментальний недолік наших процесів:

"Оборонна стратегія занадто часто зводиться до одного: дивіться, у мене є дуже потужна штуковина, а міць виграє війни — отже, моя штуковина виграє наступну війну. Контекст, перешкоди та суперництво не враховуються. Складні історичні приклади зводяться до міфотворчості, а тенденції до спрощених сценаріїв, щоб виправдати прогнози, одержані шляхом дедукції".

Як зазначив Майкл Кофман, це може призвести до "техно-романтизму, віри в те, що нові датчики, мережі та інтеграція розв'яжуть реальні та довготривалі військові завдання".

Концепцій ставало дедалі більше, але найкраще військові амбіції США відбивала концепція швидких вирішальних операцій (Rapid Decisive Operations), що сприяє досягненню цілей "повного спектру домінування", як зазначено в документі Joint Vision 2020. Згідно з цією концепцією, для досягнення цілей національної безпеки об'єднані сили майбутнього використовуватимуть "здатність американських військ, що діють поодинці або у взаємодії з міжнародними та міжвідомчими партнерами, перемогти будь-якого супротивника та контролювати будь-яку ситуацію у всьому діапазоні військових операцій".

Об'єднане командування відповідало за розробку спільних концепцій до скасування міністром Робертом Гейтсом у 2011 році. Їхня оперативна концепція повного спектру домінування називалася Rapid Decisive Operations і включала завищені очікування американських військових щодо своїх нібито виняткових можливостей. У концепції стверджувалося, що вона "забезпечить здатність швидко і рішуче змусити чи розгромити супротивника для досягнення наших стратегічних цілей без тривалої кампанії чи масштабного нарощування сил". Як зазначив історик Вільямсон Мюррей, ця концепція передбачала "настільки потужний підхід до ведення війни, що збройні сили США зможуть виграти війну одним ударом".

Так, Rapid Decisive Operations обіцяли короткі, рішучі війни з низьким рівнем втрат у результаті наступальних операцій США з використанням вищих технологій. Коротше кажучи, наполеонівські результати із силами масштабу Фредеріка Великого.

На мою думку, планування на основі військових можливостей має три фундаментальні проблеми. По-перше, воно орієнтоване на технологічні підходи та рішення, які ігнорують волю супротивника до опору: знищіть їхні системи, і вони підуть. Водночас ігнорується можливість затяжної війни на виснаження чи повстанський рух. По-друге, дорога високоточна зброя та сенсорні системи, які не закуповуються у великих кількостях, враховуючи їхню вартість та очікування короткої вирішальної війни, не замінять великого обсягу тупих боєприпасів, необхідних у затяжній війні на виснаження. По-третє, концепція, заснована на здатності перемогти сукупність найкращих технологій у будь-якій точці світу, нібито обіцяє, що вона може перемогти будь-якого супротивника з меншим набором зброї. За іронією долі, саме такою була думка тих, хто вважав, що чудово оснащена, модернізована російська армія швидко переможе Україну. Цього досі не сталося.

Знову ж таки, планування, засноване на можливостях, було необхідне через відсутність значного військового завдання, подібного до того, що було у Радянського Союзу під час холодної війни. Це був важливий міст від холодної війни до наших днів. Незважаючи на свої недоліки, він дав поштовх для досліджень та розробок, результати яких у багатьох випадках впливають на поточні та майбутні виклики. Однак цей підхід зберігається досі, незважаючи на те, що рівні супротивники США — Китай та Росія — вже відомі. Коментар Огдена Неша "Можливо, колись прогрес був добрий, але він продовжувався надто довго" — відповідна епітафія, адже настав час рухатися далі.

Міністерству оборони необхідно повернутися до підходу, що ґрунтується на загрозах, який фокусується на військовому завданні стримування рівних противників, які мають ядерну зброю. Трьома складовими завдання знову стають місце, противник та його можливості.

"Місце" військового завдання

Вперше з 1940-х років Сполучені Штати стикаються з протистоянням та конфліктом на рівні держав у Тихому океані та Європі, які можуть вести операції у всіх областях — на суші, на морі, у повітрі, у космосі та кіберпросторі. Географія цих двох театрів радикально відрізняється, і кожен із них потребує різних концепцій та можливостей.

Тут нові концепції збройних сил мають ключову ваду: надто мала кількість сил, що знаходяться на місці до початку війни, щоб забезпечити їх виконання. Усі переваги позиції поступаються противнику.

Нинішня війна в Україні показала, що припущення та попередження є ризикованим показником для рішення про перекидання сил на той чи інший театр воєнних дій. Це особливо небезпечно в протистоянні з Росією, чия відстань розгортання становить лише крок через кордон, тоді як Сполучені Штати повинні перетнути океан і всю Західну Європу. Розташування Китаю створює аналогічні проблеми захисту Тайваню та інших країн регіону. Ці реалії, у поєднанні з загрозою для авіабаз і морських портів з боку далекобійних високоточних ракет, що постійно зростає, лише ускладнюють завдання підготовки до бою. Навіть за наявності достатніх попереджень, як це було у лютому цього року в Україні, розгортання може зупинитися через побоювання ескалації чи провокування агресії супротивника.

Як перший крок до регіонального стримування в Тихоокеанському регіоні та Європі необхідно оцінити, який мінімум треба створити до кризи, щоб запевнити партнерів та союзників у надійності сил коаліції. Союзники теж зроблять свій внесок, тому США не доведеться покладати на себе весь тягар. Якщо наявних сил недостатньо для реалізації плану, то швидше за все США не встигнуть до початку бойових дій.

"Противник" у військовому завданні

Китай та Росія відрізняються одне від одного. Однак американські військові концепції часто розглядають їх так, ніби вони однакові. Я вважаю, що це результат планування на основі військових можливостей, що вважає війну протистоянням між системами, а не народами. Переможіть системи противника — і він не зможе чинити опір, а ви виграєте війну. Якби це було так, то війни в Афганістані та Іраку закінчилися б за кілька тижнів із сприятливим результатом.

Як ми бачимо на прикладі України, війна — це не просто здатність продовжувати опір, а вражаюча здатність упиратися. Під час виснажливої війни на виснаження з великою кількістю жертв по обидва боки жодна з країн, схоже, не готова викинути білий прапор.

[ + – ] Як ми бачимо на прикладі України, війна – це не просто здатність продовжувати опір, а вражаюча здатність упиратися

Можна припустити, що Росія матиме таку саму волю до боротьби з НАТО. Китай, хоча він майже напевно поводитиметься інакше, ніж Росія, також напевно виявить сильну волю до боротьби. Крім того, слід враховувати наявність ядерних арсеналів обох країн.

Настав час реально діяти відповідно до цитати Сунь-цзи, яку ми десятиліттями чули в аудиторіях: "Пізнавши свого ворога і самого себе, можеш не боятися результату сотні битв". Росія та Китай різні, і перемога над їх волею до опору та завзятості, безсумнівно, вимагатиме детального розуміння кожного з них.

"Можливості противника" у військовому завданні

Попередня критика планування на основі військових можливостей не означає, що можна знехтувати військовими технологіями. Конкретне місце та противник створюють контекст — розуміння того, які конкретні можливості слід нейтралізувати в якихось географічних умовах. Теперішня війна в Україні дає чудову нагоду оцінити російські можливості та концепції їх застосування. Це особливо важливо, якщо, як зазначається в останніх звітах, росіяни не такі грізні, як багато хто вважав до війни.

За відсутності конкретного завдання та даних для порівняння неможливо, наприклад, проаналізувати, яка дальність є достатньою для нової ракети. Скажімо, ракета наземного базування з радіусом понад тисячу кілометрів може вразити Москву з території НАТО. Навмисно чи ні, таку зброю, найімовірніше, сприйматимуть росіяни як стратегічну загрозу, що потенційно може призвести до ескалації. Мало того, Москва вважатиме, що ця ракета, як і інші ракети аналогічної дальності, має ядерний потенціал. З іншого боку, під час запуску з острова Гуам та ж ракета впаде в Тихий океан, перш ніж досягне Китаю.

Оцінка конкретних можливостей противника дозволить отримати дані, які можуть створити попит на дві системи різного радіусу дії. На основі цих даних ми проаналізуємо недостатні технічні можливості, щоб зрозуміти, які з них будуть потрібні на кожному театрі бойових дій. За відсутності цього контексту "велика дальність" та "більше зброї" — єдині можливі варіанти.

Як не дивно, всі технології, розроблені для швидких і рішучих наступальних операцій, виявляються ще потужнішими в обороні. Вони позбавляють наших противників переваги раптовості і дозволяють нам мати наші сили там, де вони можуть найефективніше захищатися від нападу. Отже, як зазначає Олексій Вершинін: "Перспективні технології в галузі мереж, штучного інтелекту та космосу зміщують баланс назад у бік оборони". Він заявляє, що Сполучені Штати, можливо, пропустили це зрушення із серйозними для себе наслідками: "Не маючи можливості провести коротку кампанію з усунення військово-політичного командування, Сполучені Штати можуть бути змушені розпочати тривалу кампанію на виснаження, що спричинить неприйнятні політичні витрати".

У наступній частині цього нарису я опишу, як війна в Україні може допомогти Міністерству оборони США краще зрозуміти нове значення оборони та підготуватися до поточних та майбутніх військових завдань.

Про автора:

Девід Джонсон — офіцер армії у відставці. Старший дослідник у некомерційній, непартійній корпорації RAND та ад'юнкт-дослідник в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті. Автор книг Fast Tanks and Heavy Bombers: Innovation in the US Army, 1917-1945 і Learning Large Lessons: Evolving Roles of Ground Power and Air Power в Post-Cold War Era. У 2012-2014 роках він заснував та очолював Групу стратегічних досліджень начальника штабу сухопутних військ генерала Реймонда Т. Одьєрно.