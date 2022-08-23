"Спасет магия Зеленского": жесткая зима проверит готовность Запада помогать Украине, – CNN

Странам Евросоюза придется постараться, чтобы сдержать свое обещание отрезать страну-агрессора от доходов за газ и других источников финансирования. Некоторые уже сегодня начинают говорить о необходимости диалога между Киевом и Москвой.

Жесткие условия этой зимой станут настоящим испытанием для поддержки Украины западными странами. Об этом пишет редактор раздела европейской политики издания CNN Люк МакГи в своей авторской статье.

Как подчеркивает журналист, страны Запада по-прежнему практически единодушны в своей поддержке Украины даже спустя полгода после начала полномасштабного вторжения России. Однако приближающаяся зима может все изменить.

"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть, поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", – говорит МакГи.

Он цитирует научного сотрудника аналитического центра Chatham House Кейра Джайлза, который предполагает, что Зеленский хочет закончить войну до Рождества именно потому, что ему гораздо сложнее будет удерживать внимание Запада и заставить страны выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе.

Высокопоставленный европейский дипломат, чье имя не называется, также считает, что Евросоюзу придется постараться, чтобы сдержать свое обещание отрезать Россию от доходов за газ и других источников финансирования.

В итоге, как пишет издание, многие страны надеются, что "нормальные отношения" с РФ еще можно восстановить, что позволит избежать кризиса. А Германия и Франция в открытую заявляют о необходимости диалога между Западом и Москвой.

"Чиновники также опасаются, что западная стратегия вооружения украинцев становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы: войной без четкого конца", – добавляет МакГи.

Усталость от войны и магия Зеленского

Еще одна очевидная проблема, с которой предстоит столкнуться Украине и Киеву, в частности, – усталость других государств от войны. Она растет тем сильнее, чем дольше затягивается вооруженный конфликт.

"Еще в феврале было легко присоединиться к антипутинской подножке. Сейчас война находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных приобретений и потерь и меньше возможностей для фото", — комментирует происходящее неназванный дипломат НАТО.

Кроме того, политическим лидерам все сложнее объяснять своим гражданам, почему они расходуют средства на поддержку далекой страны, особенно когда это затягивается на долгие месяцы.

Официальные лица в комментарии CNN заявили, что в конечном итоге политические лидеры Запада могут решать, что пора выступить посредниками в переговорах между Киевом и Москвой.

"Зеленский должен продолжать творить свою пиар-магию и распространять информацию о том, что Украина все еще добивается прогресса, упорно борется и нуждается в оружия", — подчеркнула Тереза ​​Фэллон, директор Центра исследований России, Европы и Азии.

Напомним, Офис президента заявил, что Украина получит западные образцы ПВО и ПРО этой осенью. В ОП оптимистично настроены, так как есть четкие перспективы и временные рамки, когда Украина может получить ЗРК.

Ранее Фокус в своей статье рассказал, чему нас учат полгода большой войны с Россией.