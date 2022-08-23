Украина получит западные образцы ПВО и ПРО осенью, – Офис президента

В ОП президента оптимистично настроены так как есть четкие перспективы и временные рамки, когда Украина может получить ЗРК.

Замруководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Себига заявил, что в Украину прибудут западные системы ПВО и ПРО уже этой осенью. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Себиги, открыто говорит западным партнерам, что Украине нужно закрыть небо. Именно поэтому ожидаются поставки западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В Офисе президента оптимистично настроены так как есть четкие перспективы и временные рамки, когда Украина может их получить.

"Обозрима, это осенью будет", — назвал примерные даты получения ЗРК Андрей Себига.

Он также отметил, что весь дипломатический корпус стал знатоком в вооружении. Оружие — это приоритет. Необходимость в вооружении постоянна, она может корректироваться только потребностями Генштаба. Работа над получением оружие идет постоянно.

Украине нужны РСЗО, которые позволяет изменять ситуацию на фронте, артиллерия так как на некоторых участках РФ до сих пор имеет преимущество 1 к 10 или даже 15.

Напомним, в конце июля заявили, что Украина получит немецкие системы ПВО IRIS-T ближе к концу года. Ранее сообщалось, что немецкие системы ПВО IRIS-T находятся на стадии производства, их передадут прямо с завода.