Украина получит немецкие системы ПВО IRIS-T ближе к концу года

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, промедление в поставке связано с тем, что система ПВО изначально предназначалась для другой страны.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиана Хоффманн заявила, что немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T будут поставлены в Украину предположительно к концу текущего года. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

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Федеральное правительство не сомневается, что обещанная система ПВО IRIS-T будет поставлена Украине в этом году, говорится в сообщении. Это же подтвердил министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, уточнив, что системы могут быть предоставлены уже в сентябре.

Однако есть некоторые сложности. По словам представителя министерства, изначально речь идет только о поставке одного ракетного комплекса. Это связано с мощностями военной промышленности Германии, которые в последние годы имеют тенденцию к сокращению из-за отсутствия спроса.

"Промышленность очень старается увеличить свои мощности, но это не может произойти в одночасье", — заявила Хоффманн.

Кроме того, завершение производства системы IRIS-T может не означать быструю ее отправку на нужды ВСУ. Как отмечает издание Defense Express, зенитно-ракетный комплекс средней дальности IRIS-T представляет собой очень сложное высокотехнологичное оружие, и для его использования украинским военным необходимо пройти подготовку, которая может занять несколько месяцев.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью "Радио Свобода" сказала, что по ее прогнозам немецкая ПВО должна быть передана Украине в конце августа или в начале сентября. По ее словам задержка связана с тем, что изначально IRIS-T производилась для поставки в другую страну, и поэтому пришлось договариваться, чтобы система ПВО все же отправилась в Украину.

"Нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т2, — заявила Бербок.

Ранее сообщалось, что по словам главы МИД Германии Анналены Бербок немецкие системы ПВО IRIS-T находятся на стадии производства, и ее отправка предположительно состоится в конце лета. Причины задержки поставок заключаются в том, что в Германии отсутствуют необходимые запасы вооружения.

Канцлер Германии Олаф Шольц 1 июля пообещал передать Украине самые современные системы ПВО — Irist-T. По его словам, этот комплекс способен защитить крупный город от российских воздушных атак.