Україна отримає німецькі системи ППО IRIS-T ближче до кінця року

За словами глави МЗС ФРН Анналени Бербок, зволікання у постачанні пов'язане з тим, що система ППО спочатку призначалася для іншої країни.

Заступниця прессекретаря уряду ФРН Крістіана Хоффманн заявила, що німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T поставлять в Україну приблизно до кінця цього року. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

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Федеральний уряд не сумнівається, що обіцяну систему ППО IRIS-T поставлять Україні цього року, йдеться у повідомленні. Це підтвердив міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, уточнивши, що системи можуть надати вже у вересні.

Однак є деякі складнощі. За словами представника міністерства, спочатку йдеться лише про постачання одного ракетного комплексу. Це пов'язано з потужностями військової промисловості Німеччини, які останніми роками мають тенденцію до скорочення через відсутність попиту.

"Промисловість дуже намагається збільшити свої потужності, але це не може статися відразу", — заявила Хоффманн.

Крім того, завершення виробництва системи IRIS-T може не означати її швидке відправлення на потреби ЗСУ. Як зазначає видання Defense Express, зенітно-ракетний комплекс середньої дальності IRIS-T є дуже складною високотехнологічною зброєю, і для її використання українським військовим необхідно пройти підготовку, яка може тривати кілька місяців.

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала, що за її прогнозами німецьку ППО мають передати Україні наприкінці серпня або на початку вересня. За її словами, затримка пов'язана з тим, що спочатку IRIS-T вироблялася для постачання в іншу країну, і тому довелося домовлятися, щоб система ППО все ж таки вирушила в Україну.

"Нам довелося домовитися з іншою країною, що вони поступляться тим, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з великою кількістю цих систем IRIS-Т2", — заявила Бербок.

Раніше повідомлялося, що за словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, німецькі системи ППО IRIS-T знаходяться на стадії виробництва, і її відправка імовірно відбудеться наприкінці літа. Причини затримки постачання полягають у тому, що у Німеччині відсутні необхідні запаси озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 липня пообіцяв передати Україні найсучасніші системи ППО Irist-T. За його словами, цей комплекс здатний захистити велике місто від російських повітряних атак.