Захист міст України від ракет: у Німеччині назвали термін підготовки ППО "IRIS-T"

Глава німецького МЗС просить не перетворювати постачання зброї Україні на гонку за місцем у рейтингу. Деякі види озброєнь відсутні у запасах Бундесверу.

Німецька система ППО "IRIS-T" ще на стадії виробництва, її підготують до відправлення в Україну наприкінці літа. Про це сказала в інтерв'ю Deutsche Welle глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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Головною причиною зволікання постачання міністерка назвала відсутність у запасах Німеччини необхідного Україні озброєння.

"І так ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше. Очевидно, під час війни все має відбуватися набагато швидше. Ми обговорили питання, чому деякі постачання займають більше часу", — зауважила Бербок.

За оцінкою глави МЗС ФРН, постачання зброї Україні не має перетворитися на гонку за місцем у рейтингу. Варто говорити про підтримку України з боку всієї міжнародної спільноти та членів НАТО, додала вона.

"Ми об'єднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші. У деяких категоріях у нас не все є в запасі. Разом із Нідерландами ми постачаємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, тому що ми не маємо потрібних", — резюмувала Бербок.

Система ППО IRIS-T: характеристика

IRIS-T розшифровується як Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled. Систему розробив німецький концерн Diehl Defence.

Ракети класу "повітря — повітря" використовують складну комбіновану систему наведення — вона складається з радіокомандної системи, супутникової навігації та інерційної системи.

[ + – ] ЗРК IRIS-T знищує повітряні цілі на дистанції до 40 км та на висоті 20 км

Бойова частина ракети важить 87 кг, швидкість її польоту — 3 Мах. ЗРК знищує всі повітряні цілі на дистанції до 40 км та на висоті 20 км. Німецьке ППО IRIS-T може посилити захист українських міст від балістичних і крилатих ракет РФ.

Стандартна комплектація ЗРК IRIS-T — машина з командним пунктом, машина з багатофункціональним радіолокаційним комплексом і кілька машин із пусковими установками 8 зенітних ракет.

Зазначимо, що система ППО IRIS-T може захистити від російських ракет територію Києва. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше казав, що першу частину з 1 млрд євро в бюджеті Міноборони Німеччини на допомогу Україні витратять на цю систему.

Мельник раніше говорив про укладання контракту України з Diehl Defence на постачання новітніх систем ППО, які не надійшли на озброєння Бундесверу.

Фокус уже писав про зацікавленість України здобути 10 IRIS-T. Німеччина може виготовити таку кількість систем за 3-4 роки.