Защита городов Украины от ракет: в Германии назвали срок подготовки ПВО "IRIS-T"

Глава немецкого МИД просит не превращать поставки оружия Украине в гонку за местом в рейтинге. Некоторые виды вооружений отсутствуют в запасах Бундесвера.

Немецкая система ПВО "IRIS-T" еще в стадии производства, ее подготовят к отправке в Украину в конце лета. Об этом сказала в интервью Deutsche Welle глава МИД Германии Анналена Бербок.

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Главной причиной промедления поставки министр назвала отсутствие в запасах Германии необходимого Украине вооружения.

"И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше. Очевидно, во время войны все должно происходить гораздо быстрее. Мы обсудили вопрос, почему некоторые поставки занимают больше времени", – заметила Бербок.

По оценке главы МИД ФРГ, поставки оружия Украине не должны превратиться в гонку за местом в рейтинге. Следует говорить о поддержке Украины со стороны всего международного сообщества и членов НАТО, добавила она.

"Мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие. В некоторых категориях у нас не все есть в запасе. Вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы стараемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных", – резюмировала Бербок.

Система ПВО IRIS-T: характеристика

IRIS-T расшифровывается rак Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled. Систему разработал немецкий концерн Diehl Defence.

Ракеты класса "воздух – воздух" используют сложную комбинированную систему наведения – она состоит из радиокомандной системы, спутниковой навигации и инерциальной системы.

[ + – ] ЗРК IRIS-T уничтожает воздушные цели на дистанции до 40 км и на высоте 20 км

Боевая часть ракеты весит 87 кг, а скорость ее полета – 3 Мах. ЗРК уничтожает все воздушные цели на дистанции до 40 км и на высоте 20 км. Немецкое ПВО IRIS-T может усилить защиту украинских городов от баллистических и крылатых ракет РФ.

Стандартная комплектация ЗРК IRIS-T – машина с командным пунктом, машина с многофункциональным радиолокационным комплексом и несколько машин с пусковыми установками 8 зенитных ракет.

Отметим, что система ПВО IRIS-T может защитить от российских ракет территорию Киева. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее говорил, что первую часть из 1 млрд евро в бюджете Минобороны Германии на помощь Украине потратят на эту систему.

Мельник ранее говорил о заключении контракта Украины с Diehl Defence на поставку новейших систем ПВО, которые не поступили на вооружение Бундесвера.

Фокус уже писал о заинтересованности Украины получить 10 IRIS-T. Германия может изготовить такое количество систем за 3-4 года.