Україна отримає західні зразки ППО та ПРО восени, – Офіс президента

В ОП президента оптимістично налаштовані, оскільки є чіткі перспективи та часові межі, коли Україна може отримати ЗРК.

Заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга заявив, що в Україну прибудуть західні системи ППО та ПРО вже цієї осені. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україні".

Президент України Володимир Зеленський, за словами Сибіги, відкрито каже західним партнерам, що Україні потрібно закрити небо. Саме тому очікуються постачання західних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

В Офісі президента оптимістично налаштовані, оскільки є чіткі перспективи та часові межі, коли Україна може їх отримати.

"Осяжна, це восени буде", — назвав приблизні дати отримання ЗРК Андрій Сибіга.

Він також зазначив, що весь дипломатичний корпус став знавцем в озброєнні. Зброя — це пріоритет. Необхідність в озброєнні постійна, вона може коригуватися лише потребами Генштабу. Робота над отриманням зброї триває постійно.

Україні потрібні РСЗВ, які дають змогу змінювати ситуацію на фронті, артилерія оскільки на деяких ділянках РФ досі має перевагу 1 до 10 або навіть 15.

Нагадаємо, наприкінці липня заявили, що Україна отримає німецькі системи ППО IRIS-T ближче до кінця року. Раніше повідомлялося, що німецькі системи ППО IRIS-T знаходяться на стадії виробництва, їх передадуть прямо із заводу.