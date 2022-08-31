Як зимуватимемо: скільки газу накопичила Україна та чи вистачить запасів на опалювальний сезон

За словами голови Кабміну, питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону наразі є ключовим пріоритетом урядової команди.

В українських підземних сховищах газу станом на кінець серпня 2022 року накопичено 13 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 серпня.

Він зазначив, що протягом серпня у підземні сховища було завантажено понад 1 мільярд кубічних метрів газу.

"На кінець серпня вийшли на показник 13 мільярдів кубічних метрів газу в наших підземних сховищах", — сказав Денис Шмигаль.

Щодо ситуації з вугіллям Шмигаль зазначив, що українські шахти попри воєнний час працюють 24/7.

"Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. Це майже втричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви", — додав глава уряду.

Крім того, голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що до початку опалювального сезону Україні вдасться накопичити приблизно 14,4 млрд куб. м природного газу.

"З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", — зазначив він.

Як Україна готується до опалювального сезону

Активна підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах війни розпочалася в Україні ще кілька місяців тому. За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону ведеться за планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Також відбувається активне відновлення пошкодженої інфраструктури. Про це писав Фокус у своїй статті "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути у новому зимовому сезоні".

Тим часом, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що Україні для успішного проходження опалювального сезону до його початку необхідно закачати в підземні сховища не менше 15 млрд кубометрів газу. Хоча Денис Шмигаль на початку червня озвучив "Нафтогазу" нову мету: довести рівень запасів до 19 млрд куб. Але нещодавно в інтерв'ю "НВ" Вітренко сумнівався, що до середини жовтня реально заповнити ПГГ (підземні газові сховища) 19 млрд куб.

"Це рівень, який визначив уряд, як бажаний, щоб кризовий сценарій був адекватно відображений у створенні запасу газу. Щоб ті кризові явища, які уряд припускає (навіть не прогнозує, а припускає), були враховані у відповідному балансі газу", — зазначив Вітренко.

Раніше стало відомо, що норвезький уряд виділить Україні понад 200 млн на закупівлю природного газу. Ці гроші є частиною раніше оголошеного норвезького пакету допомоги Україні в розмірі 1 млрд доларів.

Також Фокус писав, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 буде меншим порівняно з минулим на 40%.