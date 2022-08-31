Как будем зимовать: сколько газа накопила Украина и хватит ли запасов на отопительный сезон

По словам главы Кабмина, вопросы энергетического сектора и подготовки к отопительному сезону сейчас являются ключевым приоритетом правительственной команды.

В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на конец августа 2022 года накоплено 13 млрд куб.м газа для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 30 августа.

Он отметил, что в течение августа в подземные хранилища было закачано более 1 миллиарда кубических метров газа.

"На конец августа вышли на показатель 13 миллиардов кубических метров газа в наших подземных хранилищах", — сказал Денис Шмыгаль.

Относительно ситуации с углем Шмыгаль отметил, что украинские шахты несмотря на военное время работают 24/7.

"По состоянию на конец августа нам удалось накопить на складах 2 миллиона тонн угля. Это почти втрое больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Украинские шахты работают 24/7. Формируем все возможные резервы", — добавил глава правительства.

Кроме того, глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что к началу отопительного сезону Украине удастся накопить около 14,4 млрд куб.м природного газа.

"С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", — отметил он.

Как Украина готовится к отопительному сезону

Активная подготовка к осенне-зимнему периоду в условиях войны стартовала в Украине еще несколько месяцев назад. По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры. Об этом писал Фокус в своей статье "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

Тем временем руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украине для успешного прохождения отопительного сезона до его начала необходимо закачать в подземные хранилища не менее 15 млрд кубометров газа. Хотя Денис Шмыгаль в начале июня озвучил "Нафтогазу" новую цель: довести уровень запасов до 19 млрд куб. Но недавно в интервью "НВ" Витренко сомневался, что к середине октября реально заполнить ПГХ (подземные газовые хранилища) 19 млрд куб.

"Это уровень, который определило правительство, как желательный, чтобы кризисный сценарий был адекватно отражен в создании запаса газа. Чтобы те кризисные явления, которые правительство допускает (даже не прогнозирует, а допускает), были учтены в соответствующем балансе газа", – отметил Витренко.

Ранее стало известно, что норвежское правительство выделит Украине более 200 млн на закупку природного газа. Эти деньги являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Также Фокус писал, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 будет меньшим по сравнению с прошлым на 40%.