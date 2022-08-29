Для тепла в больницах и школах: Норвегия поможет Украине купить газ на зиму

Эти средства являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Норвежское правительство планирует выделить более 200 млн долларов (2 млрд норвежских крон) для Украины на закупку природного газа. Об этом сообщает издание Finansavisen.

По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стере, ранее власти Украины просили норвежцев взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии.

"Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", — сказал чиновник. 200 млн долларов для Украины на закупку газа являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Он также добавил, что благодаря выделенным финансам Украина в условиях войны с Россией "сможет сохранить тепло в больницах и школах этой зимой, а украинцы получат больше возможностей для приготовления горячей пищи".

Главные риски зимы 2022: к чему готовиться украинцам зимой

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что самая серьезная угроза для энергетической отрасли Украины зимой – если оккупанты нанесут удары по объектам критической инфраструктуры.

"Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЭЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе продолжают активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, городские котельные обеспечивают тепловыми насосами.

"Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил он.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что отопительный сезон 2022/2023 в Украине начнется позже и закончится раньше обычного. По его словам, температура в жилых помещениях этой зимой будет на уровне 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы.

Также Фокус писал, где Украина купит природный газ накануне отопительного сезона.