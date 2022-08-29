Для тепла у лікарнях та школах: Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму

Ці кошти є частиною раніше оголошеного норвезького пакета допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.

Норвезький уряд планує виділити понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) для України на закупівлю природного газу. Про це повідомляє видання Finansavisen.

За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стьоре, раніше влада України просили норвежців взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії.

"Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку", — сказав чиновник. 200 млн доларів для України на закупівлю газу є частиною раніше оголошеного норвезького пакета допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.

Він також додав, що завдяки виділеним фінансам Україна в умовах війни з Росією "зможе зберегти тепло у лікарнях та школах цієї зими, а українці отримають більше можливостей для приготування гарячої їжі".

Головні ризики зими 2022 року: до чого готуватися українцям взимку

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що найсерйозніша загроза для енергетичної галузі України взимку — якщо окупанти завдадуть ударів об'єктам критичної інфраструктури.

"Відповідно, загрозою є і поразка залізничної інфраструктури, через яку доставляється на станції вугілля, і самих об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті продовжують активно готуватися до майбутньої зими. З його слів, міські котельні забезпечують тепловими насосами.

"Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було лиха. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — повідомив він.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що опалювальний сезон 2022/2023 в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж звичайно. За його словами, температура в житлових приміщеннях цієї зими буде на рівні 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму.

Також Фокус писав, де Україна придбає природний газ напередодні опалювального сезону.