"Дрова ніхто не скасовував": Садовий закликав готуватися до найскладнішого опалювального сезону

За його словами, поки влада закуповує дрова, вугілля та буржуйки, громадяни повинні заздалегідь придбати термобілизну, сухий спирт та батарейки для ліхтарів, якщо буде відсутня електрика.

Опалювальний сезон 2022-2023 буде одним із найскладніших в Україні і громадяни мають бути готові до можливої відсутності постачання тепла чи газопостачання. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні, опублікованому на сайті Львівської міськради.

За його словами, теплопостачальна система обласного центру на 99% готова до опалювального сезону, а на деяких котельнях та ТЕЦ продовжуються певні ремонтні роботи.

Водночас, як нагадує Садовий, Україна живе в умовах повномасштабної війни і країна-агресор може завдати ракетних ударів об'єктам, які забезпечують Львів теплом.

"Як вийти із ситуації? Світ нічого нового не придумав. Це теплові насоси. Ми їх встановлюємо на котельнях. Але і там має бути електрика. Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було біди. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — продовжив мер Львова у відеозверненні і додав, що влада обласного центру напередодні опалювального сезону закуповує вугілля, яке може допомогти пройти складну зиму.

Садовий наголосив, що українці також повинні про себе подбати — заздалегідь придбати термобілизну, сухий спирт та батарейки для ліхтариків, якщо не буде електропостачання. Заступниця мера Львова Ірина Маруняк, яка відповідає за питання ЖКГ, розповіла, що міськрада опрацьовує різні сценарії проходження опалювального сезону та не відкидає можливі теракти на об'єктах енергетичної інфраструктури, які здійснять ЗС РФ.

"Звичка використання енергоресурсів має бути змінена — всі повинні зрозуміти, що потрібно економити тепло та електрику. Особливо зараз. Ми радимо додатково запастися людям вовняним одягом, куртками, штанами, шапками, шарфами, рукавицями, ковдрами, спальними мішками, парафіновими або газовими нагрівачами. Ще до початку холодів нашим мешканцям потрібно купити теплий одяг та утеплити житло. Рекомендуємо утеплити вікна, двері, закупити термобілизну, ліхтарики, батарейки, спальники, перевірити стан печей та камінів", — продовжила Маруняк у відеозверненні, яке опублікована пресслужба міськради.

Керівним компаніям, які тримають на балансі багатоквартирні будинки, місцева влада рекомендує:

утеплити будинки;

сформувати запас продовольства та матеріалів;

створити аварійні бригади;

до початку опалювального сезону упорядкувати всі інженерні комунікації в будинках;

підготувати укриття та сформувати графіки послідовного використання електроенергії.

[ + – ] Львів готується до найскладнішого опалювального сезону в історії України

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попереджав про складний опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Міський голова закликав киян запастися теплим одягом та ковдрами, а також не відкинув, що столиця може залишитися без опалення внаслідок терактів ЗС РФ на газонасосних станціях.

Також повідомлялося, що в квартирах киян у майбутньому опалювальному сезоні температура буде нижчою за звичайну.