Кияни мають запастися теплим одягом та ковдрами на опалювальний сезон, — Кличко

КМДА також не відкидає можливих терактів на газонасосних станціях, через які столиця може залишитися без опалення.

Майбутній опалювальний сезон буде важким, і жителі Києва мають тримати під рукою теплі речі з ковдрами. Про це в інтерв'ю виданню "Бабель" розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, міський голова, спілкуючись із журналістами, відмовився стверджувати про те, що Київ легко пройде майбутній опалювальний сезон. За його словами, країна зараз живе у складних реаліях і влада має опрацьовувати навіть найгірші сценарії.

У Кабінеті міністрів, як зазначає Віталій Кличко, його запевнили, що газ для населення буде в наявності і тарифи на блакитне паливо підвищувати не планують. Однак КМДА не відкидає можливих терористичних актів на газонасосних станціях, через що місто може залишитися без опалення.

"Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на садки та школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в будинках буде на кілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 або 18", — продовжив Кличко в інтерв'ю і не відкинув, що в опалювальному сезоні можливі перебої з електропостачанням.

У разі відсутності опалення або газопостачання місто зможе функціонувати в автономному режимі завдяки запасам мазуту. Однак, як застерігає Кличко, це буде досить короткий проміжок часу, щоб розв'язати основну проблему.

Міський голова зазначив, що Київ залишається однією з головних цілей ЗС РФ, проте він сумнівається, що окупаційні війська зможуть захопити багатомільйонне місто.

Нагадаємо, раніше останні новини Києва ukr.net попереджали мешканців столиці про складний опалювальний сезон. Через повномасштабну війну та ситуацію з енергоресурсами температура в квартирах буде нижчою за звичайну.

Також повідомлялося, що Мінрегіон прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Профільне відомство попереджало, що у зимовий період температура у квартирах має триматися в межах комфортних 18-20 градусів.