Киевляне должны запастись теплой одеждой и одеялами на отопительный сезон, — Кличко

КГГА также не исключает возможные теракты на газонасосных станциях, из-за которых столица может остаться без отопления.

Предстоящий отопительный сезон будет тяжелым и жители Киева должны держать под рукой теплые вещи с одеялами. Об этом в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, городской голова в общении с журналистами отказался утверждать о том, что Киев легко пройдет предстоящий отопительный сезон. По его словам, страна сейчас живет в сложных реалиях и власти должны прорабатывать даже наихудшие сценарии.

В Кабинете министров, как отмечает Виталий Кличко, его заверили в том, что газ для населения будет в наличии и тарифы на голубое топливо повышать не планируют. Однако, КГГА не исключает возможные террористические акты на газонасосных станциях, из-за чего город может остаться без отопления.

"Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18", — продолжил Кличко в интервью и не исключил, что в отопительном сезоне возможны перебои с электроснабжением.

В случае, если будет отсутствовать отопление или газоснабжение, город сможет функционировать в автономном режиме благодаря запасам мазута. Однако, как предупреждает Кличко, это будет довольно короткий промежуток времени, чтобы решить основную проблему.

Городской голова отметил, что Киев остается одной из главных целей ВС РФ, однако он сомневается, что оккупационные войска смогут захватить многомиллионный город.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко уже предупреждал жителей столицы о сложном отопительном сезоне и заявлял, что температура в квартирах будет ниже обычной.

Также сообщалось, что Минрегион прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. Профильное ведомство предупреждало, что в зимний период температура в квартирах должна держаться в пределах комфортных 18-20 градусов.